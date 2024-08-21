旅美教授陳時奮控誣告案！高虹安判10月徒刑　北院：論文大幅抄襲

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旅美教授陳時奮2022年以筆名「翁達瑞」PO文指稱新竹市長高虹安抄襲論文，被高虹安控告涉嫌加重誹謗獲不起訴後，反控高虹安涉嫌誣告，台北地方法院今（21）日判決高虹安有期徒刑10月，全案可上訴。對此，高虹安回應深感遺憾，將提上訴。旅美教授陳時奮以筆名「翁達瑞」於民國110年9月間至111年7月間，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」等語，同年10月間再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。高虹安控告陳時奮涉加重誹謗罪。台北地檢署認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，將陳時奮不起訴處分。事後陳時奮認為，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，向台北地方法院提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪。台北地方法院比對高虹安博士論文及期刊論文，認定確有大幅抄襲情事，今天依誣告罪判處10月徒刑。台北地方法院指出，經比對高虹安的博士論文與期刊論文，發現期刊論文中的文字、圖表大篇幅，所有文字幾乎一字不漏、顯然逾合理使用範圍地被引用至博士論文中，足認博士論文有抄襲本案期刊論文的事實。且此為高虹安親身經歷之事，自有明知。北院說明，高虹安雖辯稱自己是期刊論文的第一作者，屬「自我抄襲」，但所謂「自我抄襲」是指單純引用「自己的著作」，而未引註或有引註，本案期刊論文既為高虹安與其他3名作者合著，即難認屬單純「自己的著作」；況本案期刊論文是資策會辦理「經濟部106年度科技專案計畫－資策會創新前瞻技術研究計畫（1/1）」的研究成果，且享有著作權，自非高虹安「自己的著作」。北院指出，除了本案的期刊論文外，高虹安另大幅抄襲與其他資策會同事、大學教授合著、同為研究計畫研究成果、並於研討會發表、著作權屬資策會的另一篇期刊論文，高虹安也沒有列入博士論文的參考文獻中，足認高虹安因抄襲幅度過大。