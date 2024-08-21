機器人展登場！概念股走勢轉弱　慧友大跌6%、「這2檔」續衝

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「2024 台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」今（21）日開展，外傳輝達執行長黃仁勳將現身，但至今仍未有近一步消息，推估相關來台消息多為媒體謠傳。機器人概念股部分股價自昨（20）日起，就已有轉弱的跡象，今日多檔表現疲軟，像是股價隨黃仁勳動態而漲跌的安控廠慧友大跌6%；AI應用與系統整合商所羅門、電腦週邊商昆盈、連拉4根漲停的維田等皆跌逾2%；工業電腦與AI電腦零組件的研華、凌華、麗臺下跌約1%，其他如台達電、新漢、致茂、盟立也下跌1%以上。不過仍有幾檔持續走高，智慧機械概念股氣立、百德繼昨日飆上漲停後，今日早盤分別上漲1%、3%，廣運、微星也揚升約1%，擁有營造、機器人雙題材加持的福裕大漲5%，大拓也勁揚超過5%。本屆「Intelligent Asia」展出主題涵蓋工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、積層製造（3D列印）、雷射應用，以及流體傳動零組件等。1200家廠商使用近4500個攤位，知名企業包括機械手臂如FANUC、KUKA、安川電機，協作型機器人如優傲、達明、微星，工業電腦如研華、華碩、凌華，及AI應用與系統整合如台達電、廣運、西門子、所羅門等。由於機器人題材相關個股為近期矚目焦點，股價漲跌劇烈，在證交所20日公布19檔注意股中，AI機器人概念股包括所羅門、昆盈、盟立、慧友、翔耀等，皆被列入注意股名單。開展前夕則有多檔強勢股走勢轉弱，獲法人買超如廣運、均豪、台達電、凌華、麗臺等可持續關注。近期市場主要有3大焦點，除了今日的機器人與自動化展之外，晶片大廠輝達將於28日公布財報，「SEMICON Taiwan 2024」台灣國際半導體展也將於9月4日至6日登場。法人表示，有多題材加持的個股通常表現較具延續性，AI目前還停留在基礎建設階段，離商業化還有一段距離，預估AI主流股等會最先有營收貢獻，機器人概念股大多為中小型股票，具長線趨勢。