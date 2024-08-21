快訊／CP查理睽違6年再來台灣！首攻上高雄巨蛋　開唱日期宣布了

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▲CP查理親自宣布亞洲第一站是高雄，讓粉絲超級興奮。（圖／CP查理IG）

美國歌手CP查理曾唱紅〈See You Again〉、〈Attention〉等經典歌曲，上次來台開唱已是2018年。不過今（21）日稍早，「Live Nation Taiwan 理想國」在臉書宣布，CP查理將帶著全新巡演「Something New」在12月5日首度攻上高雄巨蛋，將熱唱歷年洗腦金曲，和粉絲一起同歡，8月29日中午12點將於拓元售票系統開賣，不過目前尚未公開票價。CP查理「Something New」巡演開跑，將在12月前往亞洲開唱，這次幸運的是，台灣沒有被漏掉，亞洲巡迴將從高雄開跑，接著將前進韓國首爾以及新加坡。這次是他第3次來台開唱，第一次登台是2016年，第二次則是2018年，時隔6年他終於再度來台且首次南下，也讓人相當期待會有什麼不一樣的內容，詳細售票內容有待公布。許多台灣歌迷得知消息後，紛紛到他的IG留言，「歡迎來台灣」、「耶～～你是不是看到我去年的留言了」、「感謝宇宙！感謝上帝！」、「整個嚇到欸」、「Welcome to Taiwan」、「好意外，終於不是在台北了，南部人有福囉」、「竟然是高雄，我已經等不及要見你了。」CP查理堪稱是一名天才型歌手，他在歌唱生涯中創作出許多膾炙人口的經典名曲，先是在2015年憑藉著和梅根崔娜合作的〈Marvin Gaye〉迅速走紅；同年他和威茲哈利法合唱的《玩命關頭7》電影片尾曲〈See You Again〉成績更是不同凡響，一舉奪得美國告示牌百大單曲榜共計12週冠軍，也在多個國家單曲榜單排名第一，在YouTube至今累積超過63億觀看，此曲也讓他成功入圍葛萊美獎；2016年和席琳娜對唱的單曲〈We Don't Talk Anymore〉也創下32億點閱；2017年CP查理推出〈Attention〉，也是僅僅幾天便登上了告示牌百大單曲榜前10名，成績相當驚人。