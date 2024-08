快訊／CP查理睽違6年再來台灣！首攻上高雄巨蛋　開唱日期宣布了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CP查理親自宣布亞洲第一站是高雄,讓粉絲超級興奮。(圖/CP查理IG)

美國歌手CP查理曾唱紅〈See You Again〉、〈Attention〉等經典歌曲,上次來台開唱已是2018年。不過今(21)日稍早,「Live Nation Taiwan 理想國」在臉書宣布,CP查理將帶著全新巡演「Something New」在12月5日首度攻上高雄巨蛋,將熱唱歷年洗腦金曲,和粉絲一起同歡,8月29日中午12點將於拓元售票系統開賣,不過目前尚未公開票價。CP查理「Something New」巡演開跑,將在12月前往亞洲開唱,這次幸運的是,台灣沒有被漏掉,亞洲巡迴將從高雄開跑,接著將前進韓國首爾以及新加坡。這次是他第3次來台開唱,第一次登台是2016年,第二次則是2018年,時隔6年他終於再度來台且首次南下,也讓人相當期待會有什麼不一樣的內容,詳細售票內容有待公布。許多台灣歌迷得知消息後,紛紛到他的IG留言,「歡迎來台灣」、「耶~~你是不是看到我去年的留言了」、「感謝宇宙!感謝上帝!」、「整個嚇到欸」、「Welcome to Taiwan」、「好意外,終於不是在台北了,南部人有福囉」、「竟然是高雄,我已經等不及要見你了。」CP查理堪稱是一名天才型歌手,他在歌唱生涯中創作出許多膾炙人口的經典名曲,先是在2015年憑藉著和梅根崔娜合作的〈Marvin Gaye〉迅速走紅;同年他和威茲哈利法合唱的《玩命關頭7》電影片尾曲〈See You Again〉成績更是不同凡響,一舉奪得美國告示牌百大單曲榜共計12週冠軍,也在多個國家單曲榜單排名第一,在YouTube至今累積超過63億觀看,此曲也讓他成功入圍葛萊美獎;2016年和席琳娜對唱的單曲〈We Don't Talk Anymore〉也創下32億點閱;2017年CP查理推出〈Attention〉,也是僅僅幾天便登上了告示牌百大單曲榜前10名,成績相當驚人。