他颱風天電線繞頸險喪命！台大醫用「主動脈」重建氣管賦新生

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▲今日台大醫院舉辦溫馨的慶生會，祝賀他重獲新生。（圖／記者朱永強攝，2024.08.21）

▲台大醫院外科部主任陳晉興說明手術計畫。（圖／記者朱永強攝，2024.08.21）

去年小犬颱風襲台時，一名24歲曾姓男子下班騎車，被路邊掉落電線繞頸，造成重大外傷、氣管嚴重破損，生命垂危，被送到最近的醫院急救，轉送台大醫院雲林分院治療，再轉介到台大醫院總院，由胸腔外科教授陳晉興團隊進行主動脈組織工程氣管重建手術，成功植入主動脈，再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管，讓這名男子得以重獲新生，現在他也已經回歸正常生活。台大醫院說明，2023年10月5日，小犬颱風襲台，24歲曾男下班騎摩托車時被路邊掉落電線繞頸，造成頸部重大外傷並造成氣管嚴重破損，生命垂危，事發後立即被送至最近醫院急救，病人當下呼吸困難，頸部組織腫脹，進行緊急氣切手術後就轉送台大雲林分院治療。雲林分院醫療團隊先穩定病患生命跡象，並進行初步氣管修補，但後續電腦斷層及支氣管鏡檢查發現氣切管以上氣道有息肉產生導致氣管完全阻塞，吞嚥困難，只能由氣切呼吸，鼻胃管灌食，隨後再轉介至台大醫院總院。陳晉興團隊為病患進行主動脈組織工程氣管重建手術，2023年10月26日進行手術，術後隔天脫離呼吸器，術後第4天轉回普通病房，同年12月5日順利出院，2024年4月移除氣切管，目前該個案已可順利進食、說話，並回歸正常生活，今日台大醫院也為其舉辦溫馨的慶生會，祝賀他重獲新生，他也感謝台大的醫療團隊賦予了他全新的生命，「感謝台大醫療團隊救我一命」。陳晉興分享，所幸當時電線未通電，不然恐怕是救不回來，而且電線材質很硬，以前類似的案例通常當場死亡，回顧當時，曾男脖子聲帶以下胸骨以上的氣管多處壞死，所幸頸部血管沒有破損，而且部分傷口的部位直接接觸空氣，得以保持呼吸，因此陳也大讚曾先生「很有福氣」。此為全世界首例以主動脈組織工程修補因外傷造成嚴重氣管破裂的案例。成果在今年7月被美國胸心血管外科雜誌技術專刊(JTCVS Techniques）接受刊登。台大醫院胸腔外科陳晉興領導的氣管移植團隊，以冷凍保存捐贈主動脈進行組織工程氣管重建，成功挽救3位重大氣管疾病或創傷病患的生命，這一豐碩成果領先亞洲，並發表3篇論文於國際學術期刊，期待未來能將此新醫療技術廣泛使用於重大氣管病變缺損的病人。陳晉興指出，「輕微或小範圍的氣管病變通常可以手術切除後直接縫合的方式根治。但重大氣管腫瘤、狹窄或創傷則必須利用氣管移植或重建手術來治療，一直是全世界胸腔醫學最困難的挑戰之一。」陳晉興解釋，過去世界各國研究團隊利用幹細胞組織工程技術研發的仿生氣管，植入病患體內後發生許多併發症，鮮少成功。直到2018年，法國馬丁那教授(Emmanuel Martinod)團隊利用大體捐贈的主動脈，冷凍保存於-80°C，於術前解凍後植入病患體內，同時用訂製的氣管支架維持形狀，避免主動脈塌陷，此方法無需捐贈者與受贈者的血型相符，且不需使用抗排斥藥物。而植入的主動脈成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管，此一方法堪稱是組織工程氣管移植史上的重大突破。台大醫院氣管移植團隊至今已執行累積5例重大氣管病變之主動脈組織工程重建或移植手術，其中3例皆長期存活，成功率達60%；其餘2例則因癌症嚴重、身體過度虛弱而失敗。3位成功案例皆生活品質良好，且能重回職場，開始新的人生。陳晉興表示，通常主動脈是由往生者捐贈得來，使用期限約3個月，但經研究發現可再延長，目前也已向相關單位申請延長保存期限至半年，以利救助更多病患，至於該項創新突破的療程，也在向衛福部申請臨床試驗，期盼最快半年內能成為常規醫療手術，目前預估手術費用約為20萬元左右。