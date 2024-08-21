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民主黨全代會首日收視率出爐！約吸引2000萬觀眾　較2016下滑22％

記者倪浩軒/綜合報導

▲美國民主黨全國代表大會在美國時間19日於芝加哥展開，美國副總統賀錦麗首日出席民時特別感謝拜登的奉獻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國民主黨全國代表大會在美國時間19日於芝加哥展開，美國副總統賀錦麗首日出席民時特別感謝拜登的奉獻。（圖／美聯社／達志影像）
美國民主黨全國代表大會在美國時間19日於芝加哥展開，總統拜登（Jon Biden）發表可能是他從政生涯的最後一次重量級演說，20日則找來前總統歐巴馬（Barack Obama）與其夫人蜜雪兒（Michelle Obama）助陣，兩人陸續上台發言力挺賀錦麗（Kamala Harris）及其副手華茲（Tim Walz），並批評共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。民主黨全代會場面熱鬧，不過，首日收視率報告出爐，約吸引了將近2000萬位美國民眾收看，與2016年相比下滑了22％。

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根據《Axios》報導，民主黨全代會在全美共有13家廣播與電視頻道直播，尼爾森（Nielsen）公布民主黨全代會首日收視率數字，拜登上台演說時約吸引全美1910萬民眾收看，這個數字勝過了共和黨代表大會首日的1813萬觀看人數，但跟2016年的民主黨全代會相比下滑了22％。

▲民主黨全國代表大會在芝加哥於美國時間19日晚間登場，已經退選的美國總統拜登（Joe Biden）在全場觀眾歡呼下上台致詞，在拜登上台前先由拜登妻女致詞介紹，或許是受到家人感動，拜登上台後一度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）
▲民主黨全國代表大會在芝加哥於美國時間19日晚間登場，已經退選的美國總統拜登（Joe Biden）在全場觀眾歡呼下上台致詞，上台後一度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）
收視率下滑可能受到多種因素影響，拜登當天拖到很晚才上台，且越來越多年輕觀眾已經不透過電視收看新聞，根據尼爾森統計，民主黨全代會首日的收視觀眾中，高達76％超過55歲，這說明年輕人要不是不關心，要不就是透過網路媒體等其他管道收看。

事實上，民主黨全代會為了打入年輕群族，首日就發放了超過200張特殊入場許可給社群網路媒體上的內容創作者，但這些社群網路媒體的擴散效果較難評估，並不在尼爾森收視率的統計數字中。

若與今年的共和黨全代會相比，民主黨全代會首日收視觀眾略多，但共和黨全代會的收視高峰落在第四天也就是最後一天，那天共和黨全代會的平均收視人數超過2500萬，而川普在演說時重提自己遇襲經歷，更是創下2840萬的最高觀看人數。民主黨全代會第四天的場子應會交給賀錦麗，屆時賀錦麗能否比川普吸引更多觀眾，成為另類觀察指標。

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