中信、台新搶併新光金！永豐金總座稱併購看緣分　不擔心被收購　

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國內再掀「金金併」大戰，中信金、台新金都想併新光金，市場也注其他金控併購動向。對此，永豐金控今（21）日召開法說會，總經理朱士廷表示，過去幾十年金控都在打造獲利雙引擎， 永豐金也有銀行、證券雙引擎，在持續深化成長之外，併購要靠緣分及銀彈，並要天時地利人和，價格也要讓投資人可以接受，還要主管機關同意，永豐金未來併購策略仍以將銀行及證券為主，國內外都會考慮。朱士廷指出，永豐金今（2024）年上半年自結稅後淨利達122.0億元，較去年同期大幅成長20.8%，續創歷史同期新高，每股盈餘為0.99元，年化ROE 12.84%，每股淨值15.67元，而截至今年1至7月稅後淨利146.09億元，前7個月的獲利已經超越2020年以前歷年的全年水準，總資產金額並突破3兆元。永豐金2024年上半年整體淨收益329.0億元，年增23.8%，在銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長的挹注下，創下歷年新高表現。主要受惠於證券手收、財管手收與法金放款手收動能強勁，以及來自於銀行子公司金融交易利得以及證券子公司資本利得的大幅成長。永豐金子公司永豐銀行今年上半年稅後淨利97.4億元，創下歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，成長的動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。上半年稅後淨利年成長17.6%，優於其他金控旗下銀行同業合計的8.7%，3年及5年的年複合成長率（CAGR）也都有雙位數的成長率。在資本使用效率上，年化ROA為0.75%、年化ROE為11.23%，相較過去幾年都有顯著的提升。資產品質良好，逾放比率0.12%，優於產業平均水準，備抵呆帳覆蓋率1098%。永豐金證券2024年上半年稅後淨利29.1億元，年增68.5%，與年化ROE 16.75%皆創下歷史同期新高水準。資本利得及穩定性收入分別大幅成長60.5%與43.2%。永豐金證券總經理張李章隆表示，受惠於資本市場交易熱絡，除台股經紀手收大幅成長外，零售的複委託市占率持續保持第一，泛財富管理手續費收入收包括複委託、基金、保險、借券，近3年持續成長，2024年上半年泛財富管理手收占整體手收比重達32.6%。目前永豐金資產也已突破3兆元，面對國內「金金併」再起，朱士廷說，企業成長路徑不外乎2個，一是有機成長，二是併購策略，目金控競爭態勢，若從金控產業來看，可分壽險金控、銀行金控、證券金控，這幾十年大家都在打造雙引擎，希望有多元獲利模式。朱士廷說，永豐金在有機成長做了很多努力，永豐以銀行為主也成功打造了證券雙引擎，在深化這部分也有相當成績，未來併購策略，還是會以銀行和證券為主，國內國外都會考慮至於金控併購的目的，朱士廷認為，無非是要把資產作起來，來達到絕對獲利金額增加，透過併購就是希望有多元獲利模式。面對中信金與台新金對想併購新光金，中信金更將透過公開收購方式，即所謂「非合意」併購，他說，不評論個案，可是金融業要公開收購要經金管會同意，還有價格投資人是否願意接受，對企業有沒有幫助，目前永豐金股東持股穩定，不論機構法人或是大股東持股都非常穩定，若有這情況，「相信我們可以因應」。