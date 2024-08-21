94萬股民注意！00940第3次配息0.05元、最後買進日落在9/4

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擁有94萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（21）日公告第3次配息，每股配息金額0.05元，預計9/5除息，最後買進日為9/4，配息發放日為10/1。若以今日收盤價9.72元計算，年化配息率為6.17%。00940為國內首檔發行價10元的月配息台股ETF，募集期間便掀起搶申購熱潮，更被稱為「00940之亂」，並在掛牌上市前，就募集到1752億元，被稱是還沒出生就已長大的「巨嬰」。不過，00940掛牌上市後，股價破發引發許多股民關心，成為討論話題。雖然規模在台股劇烈震盪下，一度跌破1700億元，但近期受到台股回檔，重回到1760億元以上。00940今日公告第3次配息，每股預計配息0.05元，這已經是連續3次配息相同金額，也就是說，每張可拿到50元配息。若想參與此次配息，最後買進日在9/4，配息發放日為10/1。