太魯閣號出軌案！吊卡大貨車闖軌道釀49死　包商李義祥判賠2326萬

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▲台鐵408次太魯閣號於行經花蓮大清水隧道時，撞上闖入軌道的吊卡大貨車。（圖／Nownews資料庫）

2021年4月2日台鐵太魯閣號撞上闖入軌道的工程車，導致列車當場出軌釀成49人身亡，事後台鐵向施工廠商李義祥提起民事損害賠償，案經審理，花蓮地院判李義祥等人負60%肇責，應賠償2千3百萬餘元。據了解，案發當天承包台鐵邊坡工程的李義祥，駕駛吊卡大貨車在北迴線清水隧道口施工，但過程中吊卡大貨車卻因故障熄火，豈料李義祥見狀竟未通報台鐵，反而指揮移工華文好操作挖土機將吊卡大貨車拖離，結果意外導致吊卡大貨車翻落邊坡，受困清水隧道北口東正線軌道上。恰好此時台鐵408次太魯閣自強號行經該處，雖司機員第一時間緊急煞車，但仍不幸撞上吊卡大貨車，造成49人身亡、213人輕重傷；事後台鐵先賠償每位罹難者1570萬，再對李義祥及承包商等提起民事訴訟。法院審理後指出，李義祥在停工期間施工，且發現吊卡大貨車故障後又沒通報台鐵，反而與華文好逕自試圖將其拖離，造成事故發生，但考量台鐵未盡巡查義務，因此認李義祥應負60%損害賠償責任，連帶賠償金額為2326萬6692元，可上訴。