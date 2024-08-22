WHO稱M痘疫情可控！專家警告：尚存未知因素　包含新變種

M痘（Mpox virus，舊稱猴痘monkeypox）疫情持續擴散，目前在歐洲、東南亞等地都陸續傳出感染案例。雖然世界衛生組織（WHO）20日表示，M痘並非另一次新冠疫情，尚無需封城以阻止擴散，但仍有公衛專家警告，最新這波疫情存在許多未知因素，尤其是新的亞變種，可能會使其更難控制。
世衛組織歐洲區總監主任克魯格（Hans Kluge）於當地時間20日表示，M痘病毒第一分支的子分支病毒株「Clade 1b」擴散，引發世衛組織發布「國際關注的突發公共衞生事件」（PHEIC），雖然仍須對這種病毒株進行研究，但M痘是能控制的，對於一般民眾造成的風險也很低，無需實施封鎖來阻止疫情擴散。
不過，外媒引述多位專家，包含牛津大學全球健康網絡主任（The Global Health Network at the University of Oxford）朗格（Trudie Lang）提醒，進化枝1b的出現，有許多未知因素需要解決，越來越多的證據顯示，傳播和症狀與以往有了差異，例如人傳人機率更高，以及懷孕期間從母親傳給嬰兒的情況。
英國「皮爾布賴特研究所」（Pirbright Institute）、專門研究痘病毒的研究員阿爾巴納茲（Jonas Albarnaz）則表示，新發現的clade 1b亞變體在年輕人中尤其普遍，似乎是透過性行為傳播，但仍需更多數據來了解傳輸動態，並為控制策略提供資訊。
劍橋大學免疫學教授弗古森（Brian Ferguson）提到，mpox疾病在免疫功能低下的個體中，症狀會更嚴重，也加速了某些健康和醫療保健系統較差的國家，疫情擴散的速度；非洲部分地區持續不斷的衝突，例如剛果民主共和國，大量流離失所者被轉移到難民營，也導致衛生條件惡化並加速了疫情傳播。而且由於缺乏病毒管控措施，未來幾天和幾週內可能還會發現更多病例。
弗古森並點出，M痘曾於2022年7月被世衛列為國際公衛緊急事件，隨後於2023年5月取消，當時人們就應該有所警覺，並付出更大的努力，生產並向受影響地區分發疫苗，但這並沒有發生，事先缺乏足夠行動，導致新一波全球疫情蔓延。
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不過，外媒引述多位專家，包含牛津大學全球健康網絡主任（The Global Health Network at the University of Oxford）朗格（Trudie Lang）提醒，進化枝1b的出現，有許多未知因素需要解決，越來越多的證據顯示，傳播和症狀與以往有了差異，例如人傳人機率更高，以及懷孕期間從母親傳給嬰兒的情況。
英國「皮爾布賴特研究所」（Pirbright Institute）、專門研究痘病毒的研究員阿爾巴納茲（Jonas Albarnaz）則表示，新發現的clade 1b亞變體在年輕人中尤其普遍，似乎是透過性行為傳播，但仍需更多數據來了解傳輸動態，並為控制策略提供資訊。
劍橋大學免疫學教授弗古森（Brian Ferguson）提到，mpox疾病在免疫功能低下的個體中，症狀會更嚴重，也加速了某些健康和醫療保健系統較差的國家，疫情擴散的速度；非洲部分地區持續不斷的衝突，例如剛果民主共和國，大量流離失所者被轉移到難民營，也導致衛生條件惡化並加速了疫情傳播。而且由於缺乏病毒管控措施，未來幾天和幾週內可能還會發現更多病例。
弗古森並點出，M痘曾於2022年7月被世衛列為國際公衛緊急事件，隨後於2023年5月取消，當時人們就應該有所警覺，並付出更大的努力，生產並向受影響地區分發疫苗，但這並沒有發生，事先缺乏足夠行動，導致新一波全球疫情蔓延。