WHO稱M痘疫情可控！專家警告：尚存未知因素　包含新變種

▲世衛歐洲區域主任克魯格。資料照。(圖/美聯社/達志影像)

M痘(Mpox virus,舊稱猴痘monkeypox)疫情持續擴散,目前在歐洲、東南亞等地都陸續傳出感染案例。雖然世界衛生組織(WHO)20日表示,M痘並非另一次新冠疫情,尚無需封城以阻止擴散,但仍有公衛專家警告,最新這波疫情存在許多未知因素,尤其是新的亞變種,可能會使其更難控制。世衛組織歐洲區總監主任克魯格(Hans Kluge)於當地時間20日表示,M痘病毒第一分支的子分支病毒株「Clade 1b」擴散,引發世衛組織發布「國際關注的突發公共衞生事件」(PHEIC),雖然仍須對這種病毒株進行研究,但M痘是能控制的,對於一般民眾造成的風險也很低,無需實施封鎖來阻止疫情擴散。不過, 外媒 引述多位專家,包含牛津大學全球健康網絡主任(The Global Health Network at the University of Oxford)朗格(Trudie Lang)提醒,進化枝1b的出現,有許多未知因素需要解決,越來越多的證據顯示,傳播和症狀與以往有了差異,例如人傳人機率更高,以及懷孕期間從母親傳給嬰兒的情況。英國「皮爾布賴特研究所」(Pirbright Institute)、專門研究痘病毒的研究員阿爾巴納茲(Jonas Albarnaz)則表示,新發現的clade 1b亞變體在年輕人中尤其普遍,似乎是透過性行為傳播,但仍需更多數據來了解傳輸動態,並為控制策略提供資訊。劍橋大學免疫學教授弗古森(Brian Ferguson)提到,mpox疾病在免疫功能低下的個體中,症狀會更嚴重,也加速了某些健康和醫療保健系統較差的國家,疫情擴散的速度;非洲部分地區持續不斷的衝突,例如剛果民主共和國,大量流離失所者被轉移到難民營,也導致衛生條件惡化並加速了疫情傳播。而且由於缺乏病毒管控措施,未來幾天和幾週內可能還會發現更多病例。弗古森並點出,M痘曾於2022年7月被世衛列為國際公衛緊急事件,隨後於2023年5月取消,當時人們就應該有所警覺,並付出更大的努力,生產並向受影響地區分發疫苗,但這並沒有發生,事先缺乏足夠行動,導致新一波全球疫情蔓延。