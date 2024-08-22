龜記、TEA TOP、康青龍買一送一！得正送烏龍茶　可不可今下殺4折

處暑節氣到！天氣實在熱爆又突然下大雨，快喝手搖飲料消暑吧，本週不只有星巴克買一送一、麥當勞咖啡也買一送一，再幫大家一次整理5大手搖飲料優惠，龜記茗品、TEA TOP、康青龍也都買一送一，得正外送消費滿100元「免費喝烏龍茶」，可不可熟成紅茶今（22）日週四一日限定在foodpanda最低下殺4折。
📌龜記茗品：3大飲品外送「買一送一」
龜記茗品七週年全新開喝花沫烏龍系列手搖飲料，融合高山烏龍與東方美人的清香與蜒香，喝來順口高雅，或再搭配香甜蜜桃果肉滿足咀嚼控；即日起至8月27日，在Uber Eats外送平台可享花沫烏龍系列、三十三茶王、茶王奶茶「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP第一味：4大手搖「買一送一」可外送
TEA TOP第一味夏天幫消暑，即日起至8月27日，在Uber Eats外送平台可享紅茶鮮奶茶、冬瓜檸檬、奶茶、蘋果冰醋 4大手搖「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：胭粉芭梅「買一送一」
康青龍即日起至8月27日開喝「胭粉芭梅買一送一」，嚴選紅心芭樂手工製成綿密果醬，保留原汁原味的果肉口感好Juicy，搭配金萱茶凍滿足咀嚼控，再放入一顆脆梅提味。使用康青龍的龍來訂線上點餐、會員領券就能爽喝胭粉芭梅買一送一！數量有限，領完為止。
📌得正：消費滿百「免費送烏龍茶」
很少有優惠活動的得正要送原茶啦！即日起至8月27日，UberOne APP獨享優惠開跑，外送消費滿100元，免費贈送原茶乙杯，包括紅茶、綠茶、春烏龍、輕烏龍、焙烏龍都可以任意搭選，粉絲們喝起來。
📌可不可熟成紅茶：今一日限定外送「下殺4折」起
可不可熟成紅茶目前在熊貓外送foodpanda有消費滿250元現折80元優惠；即日起至8月31日，每週四下訂可不可熟成紅茶，輸入優惠碼「八月週四四折」滿額疊加優惠更是下殺4折起。提醒大家，限於指定店家訂購需消費滿329元方可折抵135元，部分分店不適用；每人限用一次，數量有限、兌完為止。以APP畫面標示參加分店、品項及官網結帳頁面顯示為準。
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龜記茗品七週年全新開喝花沫烏龍系列手搖飲料，融合高山烏龍與東方美人的清香與蜒香，喝來順口高雅，或再搭配香甜蜜桃果肉滿足咀嚼控；即日起至8月27日，在Uber Eats外送平台可享花沫烏龍系列、三十三茶王、茶王奶茶「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP第一味：4大手搖「買一送一」可外送
TEA TOP第一味夏天幫消暑，即日起至8月27日，在Uber Eats外送平台可享紅茶鮮奶茶、冬瓜檸檬、奶茶、蘋果冰醋 4大手搖「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：胭粉芭梅「買一送一」
康青龍即日起至8月27日開喝「胭粉芭梅買一送一」，嚴選紅心芭樂手工製成綿密果醬，保留原汁原味的果肉口感好Juicy，搭配金萱茶凍滿足咀嚼控，再放入一顆脆梅提味。使用康青龍的龍來訂線上點餐、會員領券就能爽喝胭粉芭梅買一送一！數量有限，領完為止。
📌得正：消費滿百「免費送烏龍茶」
很少有優惠活動的得正要送原茶啦！即日起至8月27日，UberOne APP獨享優惠開跑，外送消費滿100元，免費贈送原茶乙杯，包括紅茶、綠茶、春烏龍、輕烏龍、焙烏龍都可以任意搭選，粉絲們喝起來。
📌可不可熟成紅茶：今一日限定外送「下殺4折」起
可不可熟成紅茶目前在熊貓外送foodpanda有消費滿250元現折80元優惠；即日起至8月31日，每週四下訂可不可熟成紅茶，輸入優惠碼「八月週四四折」滿額疊加優惠更是下殺4折起。提醒大家，限於指定店家訂購需消費滿329元方可折抵135元，部分分店不適用；每人限用一次，數量有限、兌完為止。以APP畫面標示參加分店、品項及官網結帳頁面顯示為準。