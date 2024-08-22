限貸令有望奏效！郭國文肯定央行總量管制　但建議優先貸給首購族

我是廣告 請繼續往下閱讀

新青安政策讓房市更熱，銀行房貸滿水位，搬出限貸令，央行總裁楊金龍也在第3季理監事會議前出招， 邀34家銀行「喝咖啡」 籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，最晚9月6日前提出房貸降溫計畫。對於央行祭出「總量管制」，民進黨立委郭國文今（22）日給予肯定，預期房價有望下跌，但提議銀行在審查不動產放款時，應該以「首購族」作為優先放貸對象，而不是僅放行給利率高的客戶。郭國文早在7月10日就要求央行與金管會研擬，針對不動產放款設定總量管制，近期央行也證實，已請銀行於9月6日前，提出不動產貸款具體量化改善方案。郭國文表示，從2020年12月至今，央行推出6波信用管制後，不動產放款集中度仍居高不下，2024年6月底全集中度高達37.4%，跟歷史高點37.9%僅差0.5個百分點。郭國文說，過去他在質詢中央銀行時，總裁楊金龍也指出由於房價高，所以不動產集中度高，但同時，由於集中度高，房價就更不可能跌，所以集中度與房價相輔相成。郭國文強調，這次央行從「集中度」下手，可期未來能成就的結果就是「房價下跌」，因此對於央行願意跨出這重要的一步，改善台灣高房價問題。不過，面對總量管制對有意買房的無殼蝸牛而言，勢必會造成衝擊，郭國文認為，金管會應該提出相對應的政策以落實居住正義，他提議銀行在審查不動產放款時，應該以「首購族」作為優先放貸對象，而不是僅放行給利率高的客戶。