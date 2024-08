特企／地表最強buffet「饗A Joy」　連外國YTR都認證「此生必訪」

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀光客來台必逛竟然是buffet?「饗 A Joy」以「台灣寫給世界的一封情書」為題,用在地風土詮釋頂級美味,天花板精品級的buffet體驗,吸引美國千萬YTR巨星Sonny來台朝聖並拍攝新片,影片上架後不到三天立刻破百萬觀看,讓不少外國網友直呼,「可以為了吃buffe來台觀光」、「我已經買好機票,準備訂位」、「這是一生中必訪的高檔餐廳」。「有史以來最好的美食評論秀」Best Ever Food Review Show擁有1070萬訂閱戶,姊妹頻道「史上獨一無二的美食評論秀」More Best Ever Food Review Show,七月份來台錄製美食節目,特地到台灣buffet天花板「饗 A Joy」拍攝專題,主持人Sonny Side品嘗八大餐區,直呼這根本就是海鮮天堂,除了有現剖生蠔,還有雪蟹腳、紅蟳以及根島生態草蝦等9種頂級蝦蟹,生魚片種類也很澎湃,包括黑鮪中腹及台灣當令現流魚等,15種生魚片種類目不暇給。而讓世界網友最讚歎的是「現握手捲」,其中「海膽甜蝦手捲」,視覺份量感十足的馬糞海膽,一口咬下,不僅吃得到香濃的海膽以及鮮甜的甜蝦,搭配現烤海苔,多重海味在嘴裡融化散開。「蟹膏干貝手捲」以比50元硬幣還要大顆的干貝,一刀切開,裡面塞著滿滿的蟹肉,新鮮食材美味至極。浮誇程度,讓美國網友驚呼,光生魚片跟壽司的價值,遠超越美國任何一間五星餐廳的水準。「饗 A Joy」的「熾原」,高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮,特選食材的每一吋黃金部位,以細膩火候烤出真實原味。「燒烤帝王蟹腳」更是好吃到讓Sonny停不了嘴,新鮮炭烤鎖住肉汁,每一口鮮甜飽滿。「饗 A Joy」炭烤區主廚陳彥嘉表示,除了「燒烤帝王蟹腳」,外國觀光客也特別喜愛「炙燒A5和牛紐約客」以及「蔥鹽薄切牛舌」這兩款炙烤風味,另外像是「紅金鑽醬燒雞首肉」,選用國產雞脂肪較少、較柔軟的雞脖子部位,透過反覆燒烤、靜置,去除大部分脂肪,吃起來香脆不油膩,是相當費工的一道料理。而「然然」以豪華鐵板燒為伸展舞台,提供最高等級牛排、龍蝦、鮑魚,細緻展演食材的原汁原味。「饗 A Joy」鐵板區主廚賴子文透漏,除了龍蝦跟干貝外,嚴選的高品質南非活鮑魚,肉質紮實渾厚、飽含水分,乾煎後免調味,就能吃到海水淡鹹味在嘴裡回甘,也非常受到老饕推崇。為方便外國旅客用餐,「饗 A Joy」採取線上線下雙軌服務,旅客可透過Klook平台,迅速於海外完成線上預訂!外國觀光客入境後亦可於機場大廳或是飯店及旅遊服務站,索取免費觀光旅遊地圖,依照指引前往「饗 A Joy」用餐,並暢遊台北各大景點。「饗 A Joy」統計,近期外國旅客用餐人數每餐期已提升至8%~10%,而隨著Sonny的體驗影片曝光,陸續也接獲不少歐美旅客的諮詢。「饗 A Joy」營運副總吳秉勳表示:饗 A Joy的品牌發想,是台灣寫給世界的一封情書,希望藉由絕佳的六感體驗,成為外國旅人來台的一大亮點,讓世界愛上台灣。