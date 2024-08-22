特企／地表最強buffet「饗A Joy」　連外國YTR都認證「此生必訪」

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀光客來台必逛竟然是buffet?「饗 A Joy」以「台灣寫給世界的一封情書」為題，用在地風土詮釋頂級美味，天花板精品級的buffet體驗，吸引美國千萬YTR巨星Sonny來台朝聖並拍攝新片，影片上架後不到三天立刻破百萬觀看，讓不少外國網友直呼，「可以為了吃buffe來台觀光」、「我已經買好機票，準備訂位」、「這是一生中必訪的高檔餐廳」。「有史以來最好的美食評論秀」Best Ever Food Review Show擁有1070萬訂閱戶，姊妹頻道「史上獨一無二的美食評論秀」More Best Ever Food Review Show，七月份來台錄製美食節目，特地到台灣buffet天花板「饗 A Joy」拍攝專題，主持人Sonny Side品嘗八大餐區，直呼這根本就是海鮮天堂，除了有現剖生蠔，還有雪蟹腳、紅蟳以及根島生態草蝦等9種頂級蝦蟹，生魚片種類也很澎湃，包括黑鮪中腹及台灣當令現流魚等，15種生魚片種類目不暇給。而讓世界網友最讚歎的是「現握手捲」，其中「海膽甜蝦手捲」，視覺份量感十足的馬糞海膽，一口咬下，不僅吃得到香濃的海膽以及鮮甜的甜蝦，搭配現烤海苔，多重海味在嘴裡融化散開。「蟹膏干貝手捲」以比50元硬幣還要大顆的干貝，一刀切開，裡面塞著滿滿的蟹肉，新鮮食材美味至極。浮誇程度，讓美國網友驚呼，光生魚片跟壽司的價值，遠超越美國任何一間五星餐廳的水準。「饗 A Joy」的「熾原」，高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮，特選食材的每一吋黃金部位，以細膩火候烤出真實原味。「燒烤帝王蟹腳」更是好吃到讓Sonny停不了嘴，新鮮炭烤鎖住肉汁，每一口鮮甜飽滿。「饗 A Joy」炭烤區主廚陳彥嘉表示，除了「燒烤帝王蟹腳」，外國觀光客也特別喜愛「炙燒A5和牛紐約客」以及「蔥鹽薄切牛舌」這兩款炙烤風味，另外像是「紅金鑽醬燒雞首肉」，選用國產雞脂肪較少、較柔軟的雞脖子部位，透過反覆燒烤、靜置，去除大部分脂肪，吃起來香脆不油膩，是相當費工的一道料理。而「然然」以豪華鐵板燒為伸展舞台，提供最高等級牛排、龍蝦、鮑魚，細緻展演食材的原汁原味。「饗 A Joy」鐵板區主廚賴子文透漏，除了龍蝦跟干貝外，嚴選的高品質南非活鮑魚，肉質紮實渾厚、飽含水分，乾煎後免調味，就能吃到海水淡鹹味在嘴裡回甘，也非常受到老饕推崇。為方便外國旅客用餐，「饗 A Joy」採取線上線下雙軌服務，旅客可透過Klook平台，迅速於海外完成線上預訂！外國觀光客入境後亦可於機場大廳或是飯店及旅遊服務站，索取免費觀光旅遊地圖，依照指引前往「饗 A Joy」用餐，並暢遊台北各大景點。「饗 A Joy」統計，近期外國旅客用餐人數每餐期已提升至8%~10%，而隨著Sonny的體驗影片曝光，陸續也接獲不少歐美旅客的諮詢。「饗 A Joy」營運副總吳秉勳表示：饗 A Joy的品牌發想，是台灣寫給世界的一封情書，希望藉由絕佳的六感體驗，成為外國旅人來台的一大亮點，讓世界愛上台灣。