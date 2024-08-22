紙風車「2024藝術宅急便」與「阿猴落地掃」巡演啟動

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▲紙風車劇團「阿猴落地掃」屏縣走透透,讓鄉親共享藝文饗宴。（圖／屏東縣府提供）

為推動文化平權、讓表演藝術深入地方，屏東縣政府攜手紙風車劇團推出「2024藝術宅急便」與「阿猴落地掃」鄉鎮巡演活動，自8月起陸續在全縣33個鄉鎮市展開。這項活動將戲劇、音樂、舞蹈等多元藝術表演免費送到民眾家門前，提供鄉親最豐富且親民的藝文饗宴。文化處表示，2024藝術宅急便以「讓藝術穿梭於鄉鎮」為主軸，每週規劃多場次的下鄉巡演，內容涵蓋屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團、嵐天樂集、明興閣掌中劇團、上西園掌中劇團、貓頭鷹兒童劇團、屏東室內合唱團、飛悅舞集等本地優秀團隊。此外，活動特別安排了小朋友喜愛的小丑默劇、氣球表演、奇幻魔術秀及屏東縣培育的阿卡貝拉團隊排灣貝拉、Acapassion、SURE人聲樂團與T.K.T停看聽的精采演出，結合屏東的多元地貌及文化特色，打造出充滿在地風情的演出內容。紙風車劇團「阿猴落地掃」巡演則以8月24日及25日分別於九如鄉及長治鄉演出拉開序幕，將生活常識融入娛樂性的《屏東大小事》帶給當地鄉親，呈現傳統與現代相結合的精采演出，滿滿笑聲與感動。值得一提的是，由屏東縣政府與紙風車劇團共同培訓的屏東戲劇人才，將以傳統落地掃形式和現代歌廳秀風格，演出耳熟能詳的《四季紅》、《熱情的沙漠》及原創曲《屏東多好你咁知》等歌舞，寓教於樂的劇情和即興互動讓演出更貼近鄉親生活。