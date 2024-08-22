單車男右膝軟骨損傷 台中榮總這手術助重拾運動人生

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▲台中榮總運動醫學科陳超平主任說明一次性手術自體軟骨修復治療情形。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.22)

▲ 前排球女國手雙膝受傷，原以為得退出最愛的球場，手術後已重返當選手。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.22)

騎自行車的黃先生，40歲時右膝蓋扭傷，他不以為意誤以為只是肌肉拉傷，仍持續騎車，直到膝蓋疼痛難當到台中榮總求診，確認是右膝蓋骨損傷，經骨科主任陳超平為他進行「一次性手術自體軟骨修復」治療後，已能回復高強度單車運動，累計里程數逾10公里，重拾快樂運動人生。另前排球國手陳小姐，3年前擔任教練時，疑因未妥善熱身就下場示範，導致2 膝蓋同時受傷，就醫時發現雙膝軟骨幾乎磨光，以為從此得離開最愛的球場，手術後也重回球場當選手。七旬羅阿公退休後喜迎農務生活，無奈膝蓋受損不給力，雙腳不平衡影響脊椎，一動就全身不舒服，6年來都強忍著疼痛，接受治療後不但痛感全消，還能陪老婆出國旅行趴趴走。臺中榮總運動醫學科陳超平主任表示，根據衛福部統計，國內膝關節退化盛行率約15%，約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。尤其近年來運動風氣盛行，關節問題也隨之增多，且有年輕化趨勢。年輕患者多數為意外受傷，或者過度運動導致膝蓋痠軟疼痛、活動角度受限而就醫，透過核磁共振檢查可發現軟骨缺損，如未進一步治療，將可能發展成退化性關節，最終只能選擇置換人工關節。陳超平指出，一次性手術自體軟骨修復技術在2021年取得衛福部（TFDA）認證，台中榮總運動醫學團隊2023年通過SNQ國家品質標章認證，彰顯其安全性與有效性，截至7月底已完成逾100例手術，年齡跨度從11歲至73歲，膝蓋損傷患者只需一次手術，術後1年，發現軟骨缺損部分完全再生達97%。台中榮總運動醫療團隊經過2年臨床追蹤研究顯示，相較於傳統的骨髓刺激術（MS），一次性自體軟骨修復技術在恢復高強度運動能力方面表現更為優越。這項重要發現已發表於美國權威醫學期刊《Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery》(註1)，獲得國際醫學界的認可。陳超平說明，一次性手術自體軟骨修復技術，是利用患者自身的健康軟骨。手術時，從膝蓋非負重部位取出約2-5公克的健康軟骨，經切碎、酵素特殊處理分解可釋放大量軟骨細胞，再將其裝填到受損處，促使再生類玻璃軟骨，耐用度高。90%的手術可透過關節鏡操作，傷口僅2公分。這項技術不僅適用於膝蓋，還可應用於肩膀、手肘、足踝等部位的軟骨損傷，但非每一名患者都適合，必須透過專業醫師臨床檢查判斷，此外，術後必須配合6個月至1年以上的復健，才能達到最佳效果。