單車男右膝軟骨損傷 台中榮總這手術助重拾運動人生

騎自行車的黃先生，40歲時右膝蓋扭傷，他不以為意誤以為只是肌肉拉傷，仍持續騎車，直到膝蓋疼痛難當到台中榮總求診，確認是右膝蓋骨損傷，經骨科主任陳超平為他進行「一次性手術自體軟骨修復」治療後，已能回復高強度單車運動，累計里程數逾10公里，重拾快樂運動人生。
另前排球國手陳小姐，3年前擔任教練時，疑因未妥善熱身就下場示範，導致2 膝蓋同時受傷，就醫時發現雙膝軟骨幾乎磨光，以為從此得離開最愛的球場，手術後也重回球場當選手。七旬羅阿公退休後喜迎農務生活，無奈膝蓋受損不給力，雙腳不平衡影響脊椎，一動就全身不舒服，6年來都強忍著疼痛，接受治療後不但痛感全消，還能陪老婆出國旅行趴趴走。
臺中榮總運動醫學科陳超平主任表示，根據衛福部統計，國內膝關節退化盛行率約15%，約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。尤其近年來運動風氣盛行，關節問題也隨之增多，且有年輕化趨勢。年輕患者多數為意外受傷，或者過度運動導致膝蓋痠軟疼痛、活動角度受限而就醫，透過核磁共振檢查可發現軟骨缺損，如未進一步治療，將可能發展成退化性關節，最終只能選擇置換人工關節。
陳超平指出，一次性手術自體軟骨修復技術在2021年取得衛福部（TFDA）認證，台中榮總運動醫學團隊2023年通過SNQ國家品質標章認證，彰顯其安全性與有效性，截至7月底已完成逾100例手術，年齡跨度從11歲至73歲，膝蓋損傷患者只需一次手術，術後1年，發現軟骨缺損部分完全再生達97%。
台中榮總運動醫療團隊經過2年臨床追蹤研究顯示，相較於傳統的骨髓刺激術（MS），一次性自體軟骨修復技術在恢復高強度運動能力方面表現更為優越。這項重要發現已發表於美國權威醫學期刊《Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery》(註1)，獲得國際醫學界的認可。
陳超平說明，一次性手術自體軟骨修復技術，是利用患者自身的健康軟骨。手術時，從膝蓋非負重部位取出約2-5公克的健康軟骨，經切碎、酵素特殊處理分解可釋放大量軟骨細胞，再將其裝填到受損處，促使再生類玻璃軟骨，耐用度高。90%的手術可透過關節鏡操作，傷口僅2公分。這項技術不僅適用於膝蓋，還可應用於肩膀、手肘、足踝等部位的軟骨損傷，但非每一名患者都適合，必須透過專業醫師臨床檢查判斷，此外，術後必須配合6個月至1年以上的復健，才能達到最佳效果。
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臺中榮總運動醫學科陳超平主任表示，根據衛福部統計，國內膝關節退化盛行率約15%，約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。尤其近年來運動風氣盛行，關節問題也隨之增多，且有年輕化趨勢。年輕患者多數為意外受傷，或者過度運動導致膝蓋痠軟疼痛、活動角度受限而就醫，透過核磁共振檢查可發現軟骨缺損，如未進一步治療，將可能發展成退化性關節，最終只能選擇置換人工關節。
陳超平指出，一次性手術自體軟骨修復技術在2021年取得衛福部（TFDA）認證，台中榮總運動醫學團隊2023年通過SNQ國家品質標章認證，彰顯其安全性與有效性，截至7月底已完成逾100例手術，年齡跨度從11歲至73歲，膝蓋損傷患者只需一次手術，術後1年，發現軟骨缺損部分完全再生達97%。
台中榮總運動醫療團隊經過2年臨床追蹤研究顯示，相較於傳統的骨髓刺激術（MS），一次性自體軟骨修復技術在恢復高強度運動能力方面表現更為優越。這項重要發現已發表於美國權威醫學期刊《Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery》(註1)，獲得國際醫學界的認可。
陳超平說明，一次性手術自體軟骨修復技術，是利用患者自身的健康軟骨。手術時，從膝蓋非負重部位取出約2-5公克的健康軟骨，經切碎、酵素特殊處理分解可釋放大量軟骨細胞，再將其裝填到受損處，促使再生類玻璃軟骨，耐用度高。90%的手術可透過關節鏡操作，傷口僅2公分。這項技術不僅適用於膝蓋，還可應用於肩膀、手肘、足踝等部位的軟骨損傷，但非每一名患者都適合，必須透過專業醫師臨床檢查判斷，此外，術後必須配合6個月至1年以上的復健，才能達到最佳效果。