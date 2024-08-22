農村水保署推夏日夜遊小旅行 田尾星光季越夜越美麗

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▲農村水保署推夏日夜遊小旅行，21日辦理宣布會，告訴全台遊客「 田尾星光季越夜越美麗」。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.22)

▲田尾舉辦的星光季小旅行，包括手作體驗，大家動手創作園藝小盆景，樂趣多多。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.22)

▲田尾是花卉故鄉，到田尾旅遊，漫步花田，欣賞滿園紅花綠植，讓人心情愉悅。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.22)

農村水保署南投分署致力推廣彰化農村深度旅遊，值此夏末秋初之際，推出不一樣的夏日風情旅遊「夜遊田尾夏日星光季」，包含夜遊花田巷尾迷路小旅行、食農餐桌及手作體驗等。彰化縣田尾公路花園協會(21)日辦理「花田巷尾迷路小旅行」宣發晚會，邀請遊客相招來彰化田尾觀賞「電照菊田」夜景，入住在地民宿，體驗漫遊花田巷尾悠閒旅程。觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷受邀致詞時，笑稱這次活動觀光署沒出錢，不過只要有遊客參加，都是觀光署業績。所以只要是協會安排的小旅行團，參山處就會加碼送伴手禮，而且會推荐來台灣的東南亞遊客，到田尾踩線旅遊，體驗不一樣的台灣花鄉野趣。農村水保署李鎮洋署長表示，農村水保署推動農村再生已經14年，透過推動農村特色遊程及產品，帶動社區產業的六級化發展，助優質的農村轉型提升、增加農民的收入，進一步推動農村產業升級，為農村帶來新的發展機運，實現經濟發展與社會進步的目標，使更多的農村地區實現永續發展、安居樂業。農村水保署南投分署傅桂霖分署長進一步表示，南投分署近年持續陪伴社區培力、旅遊串聯、體驗優化、綠色照護等，與在地單位攜手輔導田尾公路花園軟硬體優化提升，一步步串連起休閒農業區、社區、特色店家、花農、餐飲及旅宿等業者，開發出多元深度旅遊路線，並針對夏季淡季推出夜遊行程，藉由整合區域資源、帶動店家轉型，推動農村休閒觀光產業多面向發展。田尾公路花園協會劉漢欽理事長表示，每年7至9月是田尾公路花園的淡季，尤其近年夏天越來越長、白天氣溫也越來越高，遊客更明顯減少。夜晚的「電照菊田」是田尾經典景觀，與白日的熱鬧不同，夜晚的田尾非常寧靜，利用腳踏車穿梭花田巷尾，串聯田尾商圈與蛋白區的特色店家，打造獨特的花田巷尾小旅行，也希望藉由夜間遊程的開發，為產業淡季打造多元收入，也能讓遊客看見不一樣的田尾花鄉之美。田尾公路花園協會串連在地店家推出夏季專屬夜遊行程，邀請遊客穿梭夜晚靜謐的田尾花鄉、品嚐以花入菜的食農餐桌、體驗療育植栽DIY手作，重頭戲必賞田尾夜景「電照菊田」，在田尾星光海中留下最美的身影！此外，為使遊客能更便捷取得田尾旅遊資訊，田尾線上遊程推薦系統即將上線，搭配田尾公路花園協會LINE官方帳號，能針對不同客群、停留時間提供線上的建議行程，並及時提供數位路線建議，還能線上購買體驗票券！想了解更多活動詳情請上「社團法人彰化縣田尾公路花園協會」或「農村小童」粉絲專業查詢相關資訊。