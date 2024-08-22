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雪碧前男友郭柏均遭判刑3年！誆投資「琉璃香爐」、詐騙1788萬元

記者林盈君／綜合報導

▲雪碧前男友郭柏均以「琉璃香爐」訂單，誆騙王姓被害人投資，陸續詐騙被害人支付1788萬餘元，，案經士林地院審理，判處郭柏均有期徒刑3年。（圖／翻攝臉書）　
▲雪碧前男友郭柏均以「琉璃香爐」訂單，誆騙王姓被害人投資，陸續詐騙被害人支付1788萬餘元，，案經士林地院審理，判處郭柏均有期徒刑3年。（圖／翻攝臉書）　
「情色教主」雪碧（方祺媛），先前與已婚老闆郭柏均生下女兒，遭郭柏均正宮林咚咚提告，法院2人判須賠償45萬元。郭柏均涉嫌以「琉璃香爐」誆騙合夥人投資，陸續詐款1788萬多元，又以裝潢詐騙200多萬元，案經士林地院審理，依詐欺取財等罪，判處郭柏均有期徒刑3年，沒收犯罪所得1998萬餘元、或追徵其價額。

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▲雪碧考上不動產經紀人，撕掉花瓶標籤。（圖／翻攝自方祺媛 雪碧臉書）
▲「情色教主」雪碧（方祺媛），先前與已婚老闆郭柏均生下女兒，遭郭柏均正宮林咚咚提告，法院2人判須賠償45萬元。（圖／翻攝自方祺媛 雪碧臉書）
據判決指出，郭柏均以「琉璃香爐」訂單，誆騙王姓被害人投資，稱想成立文創公司等，陸續詐騙被害人支付1788萬餘元，但王姓被害人之後發現，郭柏均並未取得任何宮廟的「琉璃香爐」訂單，也未辦理公司登記，驚覺遭詐騙，因此報警提告。而郭柏均又於2021年間，與某裝修設計公司簽約裝潢，卻傳送偽造匯款翻拍照片，詐得約210萬元裝潢工程。

案經士林地院審理，審酌郭柏均不思依循正當途徑獲取財物及利益，且犯後未全盤認罪，否認詐騙裝潢工程款，加上未與王姓被害人和解，因此依犯詐欺取財罪、行使偽造準私文書罪，判處應執行有期徒刑3年，未扣案犯罪所得1998萬餘元沒收或追徵其價額。可上訴。

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