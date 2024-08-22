大墩假日廣場FUN假趣活動 8/25起登場邀親子共樂

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年度親子盛事「 2024 FUN假趣大墩」，將於25日由「原來樂愛你」打頭陣，在大墩文化中心登場！今年以五大節慶為主題，精心策劃獨特體驗活動，包括文創市集、手作DIY、親子競賽和多樣化的表演節目。此外，還推出「凝結 · 心下逕流」迷宮體驗和「展場巡禮疊疊印」親子互動裝置，歡迎民眾共享精彩活動季，讓藝術融入生活中！臺中市文化局副局長曾能汀表示，大墩文化中心每年舉辦的假日廣場活動深受市民喜愛，今年自8月底到12月，每月安排一個周日下午配合節慶，規劃精彩表演與體驗活動。首場「原來樂愛你」將於8月25日登場，包含泰雅樂舞、現場樂團演出，以及原住民族傳統服飾體驗、琉璃串珠DIY等豐富內容，讓參加者近距離感受原住民族文化的魅力。接下來於9月15日舉辦的「中秋柚來香」活動，將帶來充滿節慶氛圍的民族舞蹈、互動泡泡秀，以及柚子造型DIY和中秋博餅等，邀請民眾共慶中秋佳節。第三場活動於10月29日推出「頑皮趴踢DAY」，包括小鬼當家變裝秀、狐狸面具繪、市集討糖趣等活動，為市民朋友們打造沉浸式萬聖節體驗。11月17日的「感恩樂福遊」規劃了趣味剝玉米接力賽和火雞下蛋遊戲，提供有趣的感恩節活動體驗。12月1日的壓軸活動「聖誕頌禮讚」，將有兒童舞蹈演出和最受歡迎的魔術秀，並透過二手玩具交換、禮物快閃拆拆樂等活動，共度別具意義的聖誕節。大墩文化中心內部有展場、圖書館、講座以及表演廳，參與假日廣場活動的民眾，不僅能在戶外廣場享受活動，還可進入室內欣賞精彩的展覽。為此，文化中心特別推出「凝結 · 心下逕流」迷宮體驗和「展場巡禮疊疊印」親子互動裝置，邀請大家一同來感受節慶與藝文的雙重魅力。臺中市政府文化局表示，每年大墩文化中心都會在戶外城市小舞臺舉辦親子活動，吸引上千人次參與，成為家庭和小朋友們年度必參加的活動之一。今年的「2024 FUN假趣大墩」特別配合每個月的特色節慶，規劃五大主題活動，並邀請多組臺中在地表演團體參與，讓闔家大小都能找到自己的樂趣。