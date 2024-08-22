拼不過中國？特斯拉要放棄泰國、大馬設廠　日系汽車也受挑戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國電動車特斯拉過去傳出要在東南亞設廠，然而近期泰國和馬來西亞的計畫都喊卡，外界認為原因是不敵中國電動車的競爭。日系汽車在東南亞的龍頭地位也因中企電動車的崛起，而面臨挑戰。根據馬來西亞媒體《The Edge》，特斯拉擬取消在東南亞設立工廠的計劃，並且撤回在馬來西亞投資的決定。泰國媒體《民族報》報導，特斯拉公司已取消在馬來西亞、泰國和印尼設立工廠的計劃，這家美國電動車製造商將只專注於充電站。《民族報》引述政府一位不便透露身份的消息人士的話：「特斯拉目前只打算聚焦於充電站，工廠計劃不僅在泰國暫停，在全球其他國家也會暫停。」他更指出，「除了中國、美國外，特斯拉不打算在馬來西亞、印尼、德國或其他任何地方建設工廠。」根據Counterpoint數據顯示，2023年第二季中國電動車比亞迪在東南亞電動車的佔比達到26%，而特斯拉的佔比縮減為8%；今年第一季比亞迪已拿下東南亞47%的市場，特斯拉再縮水至4%，在這場東南亞電動車市場之爭，比亞迪明顯佔上風。另外，東南亞也有許多設廠的缺點，包括工科人才不足、當地法規和公司存在許多漏洞，讓特斯拉高層都認為在上海的超級工廠較為便利。另一方面，東南亞的汽車龍頭日系品牌汽車，也受到中國電動車的威脅。日媒指出，業內人士透露，比亞迪就像當年的豐田（TOYOTA）一樣，早期豐田打敗歐美車廠後，在泰國車市建立穩固地位，如今比亞迪在當地擁有完善的生産和銷售網絡，預測不久將來，中國車廠可能擠下日系車，成為泰國車市新主力。