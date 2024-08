台日韓亞洲移工聯合論壇今舉行！台亞會赴日交流

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲交流基金會(台亞會)與日本貿易振興機構-亞洲經濟研究所(IDE-JETRO)及東京大學東洋文化研究所在日本東京大學合作舉辦「日台韓移工論壇:現今處境與未來挑戰(Symposium on 「Immigrant Workers from Global South to Japan, Taiwan and South Korea: Present Situations and Future Challenges)」。日台韓移工聯合論壇於今(22)日舉行,邀請台日韓學者和記者探討目前移工在台日韓三地的工作和生活的情形。據悉,本日論壇對照台日韓政府在移工政策上的差異,以共同改善亞洲移工人權現況。論壇上台亞會蕭新煌董事長參與開幕致詞,本論壇下午台灣場次邀請到《移工築起的地下社會:跨國勞動在台灣》的作者簡永達,與目前任職國立彰化師範大學地理系的博士後研究員陳亭茜。台亞會蕭新煌董事長開幕致詞時表示,繼去年8月與台灣國家人權委員會合作,在台北舉辦 亞洲跨國移工論壇,比較了台灣與日本的移工政策,今年的論壇進一步移師日本,並加入韓 國觀點,希望借由跨國論壇的交流與對話,攜手台灣、日本及韓國一起分析目前亞洲跨國移 工所面臨到的人權困境,並持續在移工政策上提供政府相關建言,進而達到台亞會推動新 南向政策「以人為本」的終極目標。本次在日本辦理的跨國論壇,現場反應熱烈,凸顯跨國移工政策和移工人權已成為現在東 亞及東南亞國家不容忽視且共同關注的重要議題。明年台亞會將繼續與日本貿易振興機構之亞洲經濟研究所(IDE-JETRO)合作,持續擴大在東亞及東南亞移工政策及相關議題的影響 力,讓國際社會整體對移工有更多的瞭解,進而成就和創造亞太地區的友善移工生活圈。