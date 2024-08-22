新青安掀限貸風暴！金管會調查結果出爐　銀行稱只是等待時間較久

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新青安政策推出後，房市更火熱，銀行房貸接近滿水位，加上央行祭出「總量管控」，市場傳銀行祭出限貸令、延後撥款及調高利率等因應。對此，金管會對銀行發出問卷詢問「限貸令」一事，銀行局副局長林志吉今（22）日說明調查結果，銀行多表示沒有限貸令，只是基於風險控管，近來不動產放款集中度較高因素，審核作業較嚴，加上近期案件量也較大，才讓客戶認為貸不到款。對於央行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並依據其自身經營情況，於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案，林志吉說，金管會對央行政策予以尊重。至於傳出銀行祭出「限貸令」，林志吉說，金管會也有進步了解，有關銀行辦理不動產貸款業務或者其他貸款業務，都是基於風險控管所採取的措施，在符合法令規範的前提下，金管會尊重各銀行的自主經營及授信政策。此外，金管會經過了解之後，銀行多表示並沒有外界所稱的「限貸令」，只是部分銀行基於風險控管及不動產貸款集中度較高的因素，審核作業比較嚴謹，可能有一些客戶不耐久候，加上近期的案件量比較大，需要一些時間做審查，後續銀行也都每月就還款情形及相關資金吸收情況，進行動態檢討。至於有沒有客戶抱怨處理速度緩慢，林志吉說，經向銀行進行相關了解後，確實有銀行收到客戶申訴，只是銀行也表示，會加快處理或跟客戶委婉說明，金管會若有收到民眾陳情案件，也會請銀行協助處理。對於銀行法第72條之2有關銀行不動產放款水位，金管會統計指出，7月的比重為26.61%，6月26.62%略降，但28%以上的增加2家，成為5家，另外27%以上則從10家降為8家，顯見接近警戒線的銀行的確有增加趨勢。