中秋送禮來點不一樣的 寶格推「冰月星禮盒」限時67折

中秋送禮非月餅、蛋黃酥不可嗎？今夏特別酷熱，即使時序進入夏末初秋，氣溫依舊高達30幾度。看好天熱「消暑商機」，台中人氣名店 Bulga寶格冰淇淋推出「冰月星禮盒」，內含六款經典口味冰淇淋，搭配7種手工果醬及堅果，不一樣禮品顛覆傳統送餅習俗，寶格老闆娘陳苡榛有信心，一定能「送禮真心，收禮歡心」，賓主皆歡。
位於台中市西區、鄰近勤美綠園道的「Bulga寶格冰淇淋」，今年中秋伴手禮推出「冰月星禮盒」，內含六種經典冰淇淋口味，包括純粹牛奶、純粹巧克力、抹茶紅豆、養生桂圓、蘭姆葡萄、蜜香紅茶搭配7種手工果醬及堅果，讓人一次滿足挑剔的味蕾。陳苡榛說，寶格每一口冰淇淋及果醬都是經過嚴選食材和匠心工藝製做，無論是濃郁細膩的冰淇淋，亦或是健康養生果醬及堅果，美味都讓人無法抗拒。
除了「冰月星禮盒」禮盒外，Bulga寶格冰淇淋另推出秋季限量新品「香柚冰淇淋」、「檸檬蘋果」、「柳橙蘋果」三款中秋口味，以結合花蓮瑞穗文旦柚，屏東香檸檬，古坑柳橙為主要食材，將經典的牛奶口味結合蘋果丁激蘯出果香交融口味，讓人欲罷不能。限台中店內食用。
Bulga寶格冰淇淋一年一度最優惠中秋必備禮盒，限量預購中，宅配再度推15入及18入精緻的中秋冰月星禮盒，為這個團圓的節日增添更多溫馨和美味。此次Bulga寶格冰淇淋的中秋冰淇淋禮盒，預購將持續至9月15日，消費者只要完成訂購並付款，禮盒原價1800元，活動期間即可享有67折的1199元早鳥優惠價。
此外，網路訂購還享免費宅配到府優惠，將持續至9月7日。購買方式相當方便，消費者可以選擇宅配服務，或是親臨台中Bulga寶格冰淇淋櫃台提貨。現場提貨時間自即日起，每日14點至20點，網路訂購即日起直至9月7日當日的17點為止。
詳情可洽【Bulga寶格冰淇淋】服務電話：04-2302-7738。官方網站https://bulga.com.tw。京京樂購https://www.jinhappy.com.tw
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除了「冰月星禮盒」禮盒外，Bulga寶格冰淇淋另推出秋季限量新品「香柚冰淇淋」、「檸檬蘋果」、「柳橙蘋果」三款中秋口味，以結合花蓮瑞穗文旦柚，屏東香檸檬，古坑柳橙為主要食材，將經典的牛奶口味結合蘋果丁激蘯出果香交融口味，讓人欲罷不能。限台中店內食用。
Bulga寶格冰淇淋一年一度最優惠中秋必備禮盒，限量預購中，宅配再度推15入及18入精緻的中秋冰月星禮盒，為這個團圓的節日增添更多溫馨和美味。此次Bulga寶格冰淇淋的中秋冰淇淋禮盒，預購將持續至9月15日，消費者只要完成訂購並付款，禮盒原價1800元，活動期間即可享有67折的1199元早鳥優惠價。
此外，網路訂購還享免費宅配到府優惠，將持續至9月7日。購買方式相當方便，消費者可以選擇宅配服務，或是親臨台中Bulga寶格冰淇淋櫃台提貨。現場提貨時間自即日起，每日14點至20點，網路訂購即日起直至9月7日當日的17點為止。
詳情可洽【Bulga寶格冰淇淋】服務電話：04-2302-7738。官方網站https://bulga.com.tw。京京樂購https://www.jinhappy.com.tw