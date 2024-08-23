曾博恩專場沒繳娛樂稅！薩泰爾遭開罰186萬元　提行政訴訟敗訴

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知名YTR曾博恩擔任負責人的「薩泰爾娛樂股份有限公司」，於前年舉辦「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」售票活動，遭爆積欠娛樂稅26萬多元，被台北市稅捐稽徵處開罰186萬多元，薩泰爾不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。據判決指出，「薩泰爾」於2022年的3月間，於台北流行音樂中心，舉辦「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」售票活動，加上門票共進帳2283萬多元，卻未在舉辦活動前，向北市稅捐稽徵處，辦理登記與娛樂稅徵免手續。北市稅捐稽徵處信義分處命「薩泰爾」補辦代徵報繳手續，而根據薩泰爾提供的影片，認定該活動以喜劇表演方式娛樂觀眾，與演講有別，應屬娛樂稅法課稅範圍，核定薩泰爾應繳納26萬7009元。對此，「薩泰爾」不服繳納娛樂稅，信義分處認為，其未事先辦理徵免手續，應被裁罰的7500元，以及補徵代徵娛樂稅26萬餘元的7倍罰鍰186萬餘元。薩泰爾不滿被開罰，提行政訴訟救濟。北高行指出，「薩泰爾」過去舉辦的「有趣的演講」活動，皆主動申報娛樂稅，但北流「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」則執意不繳娛樂稅，但兩造活動實質內容相當，雖名為「演講」，但實質上仍是用喜劇表演娛樂觀眾，屬於娛樂稅課稅範圍。北高行表示，「薩泰爾」顯見有逃漏娛樂稅之故意，認為台北稅捐稽徵處裁罰有理由，判決薩泰爾敗訴。