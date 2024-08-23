轉戰底特律大放送！「鞋頭」Beasley市區藏鞋　號召球迷出門尋寶

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NBA新賽季將轉戰底特律活塞的Malik Beasley，日前在個人IG限時動態表示自己在底特律市區，藏了三雙鞋子，Beasley下賽季將轉戰活塞，在抵達底特律後，他表示自己底特律市區藏了三雙鞋，且鞋上都有他的親筆簽名，他號召球迷出門尋寶，並在限時動態拍出他把鞋子放在哪三個地方，目前放在老虎主場外的球鞋已被尋獲，Beasley也轉發球迷尋獲球鞋的動態。Beasley上賽季效力公鹿，出賽79場，場均貢獻11.3分、3.7籃板、1.4助攻，外線命中率41.3%，場均能夠投進2.8顆三分球，在休賽季Beasley選擇投身自由市場，和活塞簽下1年600萬美元（約1.94億台幣）以上的合約。