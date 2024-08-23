評「失敗的政治人物」　郝龍斌：柯文哲是民眾黨的負債

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台北市前市長郝龍斌今（23）日岀席民進黨前主席施明德新書發表會，被媒體問及近來民眾黨主席柯文哲風波，郝龍斌直言柯文哲是「失敗的政治人物」，也表示京華城案當然有問題，容積是公共財，是市民的財產，今天誰拿來圖利企業誰就要負責，更稱柯文哲已是民眾黨的負債而非資產，如果民眾黨仍是一人政黨，不只藍白合困難，民眾黨更可能會泡沫化，認為民眾黨成員尤其是黨團應該要撐起來。對於柯文哲身陷政治獻金與三大案，郝龍斌說，這是柯文哲的迴力鏢必須要面對自己，現在大家用柯過去陳述來檢驗他，但卻禁不起檢驗與誘惑，評「他是失敗的政治人物」，並認為京華城案當然有問題，檢調約談都委會及市府結果很清楚，誰做決定誰負責。郝龍斌說，容積是公共財，是市民的財產，台北市長或公務員要維護市民權益，今天誰拿來圖利企業誰就要負責，過去反對的委員不被續聘，而許多重要會議，大部分的局處首長也都沒有出席。郝龍斌也直言，柯文哲已是民眾黨負債而非資產，如果民眾黨還是一人政黨，透過這些案與走做的軌跡，經過嚴格檢驗，這對民眾黨長遠發展來說不是好事，藍白當然要合作，不過民眾黨如果還是柯文哲一人政黨，不只藍白合困難，民眾黨可能泡沫化。郝龍斌說，民眾黨成員應該要撐起這個政黨，尤其是立院黨團，他們表現對民眾黨發展非常重要，藍白應該是要在野合作，而不是針對哪個政治人物合作，如果鎖定柯文哲的話，對兩個黨都不利。