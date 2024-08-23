農村水保署率農會簽署台日合作MOU 推廣產業觀光交流

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▲台灣參訪團帶到日本德島的農特產品，包括穿龍24釀系列-芋醇香、棗紅顏等。（圖／公館鄉農會提供)

為推動「台日」經濟文化觀光農村振興互惠，由農村水保署長李鎮洋、台中分署長陳榮俊與苗栗縣農業處長陳樹義等人，率領地方農會及中臺灣企業、民間組織赴日本德島縣參訪交流，並簽訂合作備忘錄，攜手推動未來在產業、文化及觀光發展上有更多的合作交流!此行參訪團成員，包括公館鄉農會、苗栗市農會和霧峰農會等地方農會代表，藉由參訪行銷各農會特產。其中最大亮點是，受到上天及大地賜予恩惠、台灣出產的「天茶」和「地酒」。公館鄉農會總幹事古雪雲就帶了運用公館農特產釀製而成的「穿龍24釀」酒品系列，希望推動公館農特產走入日本市場、與日本的特色產業一同行銷國際市場!公館鄉農會總幹事古雪雲表示，這次參訪是歷年來感受最深刻的一次，不管是與德島的產業交流、四國遍路的宗教朝聖、阿波舞的深度文化體驗，日本260年清酒酒廠交流參訪等，都留下美好印象。尤其公館與德島都是農業為主的地區，公館農特產品品項眾多，藉由此次參訪雙方還簽訂「台（苗栗、台中）日(德島縣)」合作備忘錄，希望未來落實以農特產品互惠交流，也對臺日未來合作充滿期待。參訪團也非常感謝農村水保署及縣府的支持與協助，中央與地方跨域攜手合作，全力將農產品推向國際，行銷全世界。