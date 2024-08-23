韓國瑜會見泰國警政訪問團！大讚「台泰友好」　16名高層來台考察

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▲肅毒總局副總局長彭披塔‧陸恩永（Pornpitak RUYUENYONG） 與立法院院長韓國瑜合影。（圖／翻攝自立法院）

▲當天與會貴賓合影。（圖／翻攝自立法院）

立法院院長韓國瑜在8月22日會晤來自泰國的皇家警政訪問團一行共16人，來台訪問的官員包括肅毒總局副總局長彭披塔‧陸恩永（Pornpitak RUYUENYONG）、特別偵查經濟警察局局長普蒂德‧邦克拉普（Puttidej BUNKRAPUE）、巴吞他尼府警察總局局長尤塔納‧瓊昆（Yuttana JOHNKHUN）、工業園區管理總局副總局長巴怗‧安川（Pratheep AENGCHUAN）、觀光警察總局副總局長克里‧瓦立特（Krit WARIT）和泰國工廠警察國際協會的代表們。韓國瑜院長熱情地向訪賓致意並合影留念，隨後致詞表示，這是他上任六個月以來，首次正式接待來自泰國的貴賓，謹代表中華民國立法院表達誠摯歡迎。他說：「泰國是被佛祖保佑的國家，人民善良充滿陽光，風調雨順國運興旺，加上泰國人民奮鬥努力，因此台灣人民對泰國的印象甚佳，他祝福泰國國運昌隆，百姓平安健康。」他接著稱讚泰國與台灣貿易往來成績斐然，泰國也是台灣人民出國觀光旅遊的首選之一，期盼台泰共同珍惜相互交流及雙邊情誼，也籲請泰國警方多關照台灣遊客。他提到近年來東南亞各國經濟蓬勃發展，希望未來台灣與泰國及其他東南亞國家能加深更多經貿、觀光、科技、體育、文化等領域交流，共創互利共榮之局面，期盼雙方友誼長存。彭披塔‧陸恩永副總局長致詞時首先感謝院長撥冗熱情接待，他表示本次訪台係就預防跨國犯罪議題與台灣相關單位深度交換意見，希望雙方未來能多加互動及擴大合作，泰國警政機關將給予台灣相關必要協助，並感謝「泰國工廠警察國際協會」邀請該團來台，期盼未來台泰各方面合作順利，特別是在共同打擊犯罪方面，亦承諾將續與台灣緊密合作。「泰國工廠警察國際協會」張文煥主席也非常感謝韓院長撥冗接見，他說：「泰國工廠警察國際協會成員大多在泰國定居超過三、四十年，常說出外靠朋友，朋友間在互信的基礎下，相互扶持幫忙，才促成今日交流的機會。」他很高興今日邀請到泰國五個不同政府單位的人員來台參訪交流，親自認識台灣文化特色及風俗民情，期待透過本次訪台，台灣人民到泰國移民,投資或觀光都可以受到更好的保障。雙邊交流時，韓院長表示立法院有113席委員，專責處理各項法案及政府機關預算等事宜，在台灣政治上具有很重要的地位，其中女性委員有47位，比例高達41%，未來期盼雙方能有更多機會交流，加強交流合作並進一步提升雙邊實質友好關係。此次會談歷約30分鐘，氣氛友好愉快，當天參與的台灣貴賓包括劉泰英國際開發基金會董事會主席范奉民、世界銀行與亞洲開發銀行環評顧問屠世亮、今日新聞副總編輯詹凌瑀和台灣法泰國際股份有限公司董事長王麗麗。