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韓國女神李雅英粉絲見面會擠爆台中！親手下廚做漢堡回饋球迷支持

記者吳政紘/綜合報導

▲韓國女神李雅英粉絲見面會擠爆台中，親手下廚做漢堡回饋球迷支持。（圖／安東尼行銷公司）
▲韓國女神李雅英粉絲見面會擠爆台中，親手下廚做漢堡回饋球迷支持。（圖／安東尼行銷公司）
Fubon Angels陣中來自韓國的超高人氣啦啦隊員「全民表妹」李雅英，在棒球場上展現精湛舞姿，工作之餘，也熱愛嘗試台灣各種美食。今（23）日李雅英受邀台中知名速食漢堡店擔任一日店長，學習做美味的漢堡料理。漢堡店老闆表示活動公佈十分鐘就超過破百名的報名人數，讓他訊息回到手軟。現場門庭若市，擠的水泄不通，讓老闆笑的合不攏嘴。還有不少粉絲前一天特地南下，就是為了一睹李雅英的風采。

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「雅英真的很親民，完全沒有距離感，而且她還能記住我們粉絲的臉，親切的問候你，這是我覺得最難能可貴的地方！」鐵粉王先生感動地表示。

被問到平時是否會自己下廚時，李雅英表示：「以前很喜歡料理跟烘培，今年因爲來台灣工作比較忙，做飯的機會變少了！還好台灣有各種美食可以品嚐。 」，更笑著說：「擅長料理的人，不論男女老少都很帥氣！」語畢，也讓餐廳的廚師們，爭先恐後舉手毛遂自薦，引起哄堂大笑，也替今天的活動畫下完美的句點。


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