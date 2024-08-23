屏東迎王祭典懂門道　限量手冊免費領取

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▲逡港腳是小琉球迎王特有儀式。（圖／屏東縣府提供）

▲追迎王也要懂門道 「屏東迎王」精美手冊限量免費索取。（圖／屏東縣府提供）

三年一科的屏東迎王平安祭典將於9月熱鬧登場，除了眾所周知的「送王」燒王船，參與活動的民眾若能掌握祭典文化，將更能體會其中的深意。你知道為什麼要迎王嗎？迎王祭典有哪些重要儀式？參加時又該注意什麼？屏東縣政府特別推出「屏東迎王」手冊，詳細介紹迎王祭典的由來與重點。屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東迎王平安祭典涵蓋東港、小琉球及南州等地，其源自閩南與台灣沿海盛行的王爺千歲信仰，蘊含驅疫避煞、保境安康的深刻意涵，象徵神、人、土地之間的緊密聯繫。這些祭典中，以東港東隆宮迎王平安祭典規模最大，且被文化部列為國家級重要民俗文化資產。今年的迎王正科由甲辰值科，小琉球三隆宮的迎王祭典將率先登場，日期為9月3日至9月9日；東港東隆宮的迎王祭典則於9月28日至10月5日舉行，南州溪洲代天府則定於11月13日至11月18日舉行。三地的迎王祭典流程大致相同，包括「造王船」、「請水」、「祀王」、「送王」等13道主要科儀，祭典歷時七夜八天。例如，東港東隆宮祭典中的「七角頭」轎班，身著七種不同顏色的轎班服，這些服飾是家族世襲的象徵。此外，迎王期間，負責護衛的王馬背負王印與尚方寶劍，與千歲爺共同遶境，形成特有的文化風貌。近年來，以王馬為形象的布偶「小王馬」更成為受歡迎的祈福物。小琉球的「逡港腳」儀式更是別具一格。當地近五十艘漁船載著神轎環繞全島，象徵驅除海域邪祟，祈求漁民出海平安、滿載而歸。傳播處特別提醒，追迎王需遵守「五要五不」：眼要大、手要緊、心要誠、物要齊、禮要尊；不可亂闖、不可胡言、不可踐踏、不可下海、不可回頭。參與祭典的民眾與遊客，務必尊重科儀及當地習俗，以免觸犯禁忌。這些迎王祭典的精華內容，都已收錄在「屏東迎王」手冊中。即日起，該手冊可於屏東縣政府服務台免費索取，讓新手也能迅速掌握迎王文化的要點，輕鬆參與這場傳統盛會。