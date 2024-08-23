影／泰國墜機釀9死！機身俯衝入地深埋10米　專家稱失事過程可疑

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▲泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao）昨（22）日下午發生空難，一架塞斯納208（Cessna Caravan C208）小型飛機意外墜毀，且機身墜地後深埋土裡近10公尺，機上9人全數罹難，其中包括5人是中國公民。（圖／美聯社／達志影像）

泰國差春騷府（Changwat Chachoengsao，即北柳府）昨（22）日下午發生空難，一架塞斯納208（Cessna Caravan C208）小型飛機，原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府，但卻在途中意外墜毀，且機身墜地後深埋土裡約10公尺，機上9人全數罹難，其中包括5人是中國公民。有專家認為，這起意外發生過程相當可疑，是一件非常「奇怪」的空難。綜合媒體報導，這起墜機事故發生在22日下午3時30分，事故飛機於2時46分從素那萬普國際機場起飛，11分鐘後就失聯，最終墜機位置距離機場僅約40公里。飛機失事原因仍待調查，有目擊者稱在飛機墜機前有聽到巨大爆炸聲，飛機最終墜毀在一處沼澤地，機身深埋地下約10公尺。死者包括5名中國乘客，其中有2名未成年者，分別為12歲與13歲的張靜靜（Chang Jing Jing）和尹航（Yin Han），其餘3人則是43歲的張靜（Chang Jing）、42歲的唐宇（Tang Yu）與45歲的尹金芳（Yin Jin Fang）；其餘2名泰國乘客為26歲女子與35歲女子，以及分別為30歲與61歲的2名泰國飛行員。整起事故始末泰國當局仍在調查，不過根據泰國媒體《Thaiger》報導，引述航空新聞和航空知識網站「飛行員的秘密紀錄」看法，認為這起事故中存在許多奇怪的疑點。意外發生在白天下午，飛機起飛時天氣晴朗，幾乎無雲無雨。因此，天氣應該不是造成事故的因素。當時飛行高度並不高，航向指示器為100，但就小飛機來說屬於正常範圍，塔台本就允許飛機在剛起飛時的高度不用超過3000～5000英尺。泰國法律沒有要求塞斯納208這型小飛機必須配備飛行記錄器，也就是俗稱的黑盒子。塞斯納208這型小飛機應該配有緊急定位發報機（Emergency Location Transmitter）裝置，如果飛機失事，裝置會自動發送求救訊號，以便救援單位定位飛機位置，然而事故當下卻沒有單位收到求救訊號。機長本人是一位經驗豐富的飛行教練，同時也是該架飛機的所有者。機長的飛行技術沒有問題，也對飛機很熟悉，且副駕駛也被認為是技術優良的飛行員。飛機墜機後插入地面下10公尺，這代表著飛機幾乎必須是以90度垂直墜地，才可能有這麼大的衝擊力。但是通常飛機失事時，駕駛員仍可調整飛機滑行角度，爭取在落地時降低衝擊，且根據事發現場影片看來，飛機失事時引擎並未完全失去動力，因此飛機會以90度垂直墜地的狀況非常不符合飛行原理。飛機墜毀在沼澤地中，在飛機事故發生後，必須實施緊急迫降的飛行員，都會盡量避免在沼澤地著陸，且墜機位置附近還有更好的著陸點，飛行員為何沒有嘗試在更好的位置迫降，也很奇怪。