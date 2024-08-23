中信金「搶親」不現金增資　持續合法合規進行相關程序

我是廣告 請繼續往下閱讀

台新金與新光金昨（22）日才宣布「新新併」，中信金也有意「搶親」。中信金今（23）日晚上7點半在證交所召開重訊說明會，中信金總經理暨發言人高麗雪說明，宣布每股收購價格14.55元。對於是否增金增資規劃進行？中信金表示這次是以現金加換股，並不會特別增資進行。中信金總經理暨發言人高麗雪表示，因應主管機關就金融整併所揭示之審核三原則：一、程序須合法合規，二、維持金融市場秩序安定，三、保障股東權益。中信金控今日舉行臨時董事會通過提高本案收購比例，上限從原25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。對於這次是否有增資計畫？中信金指出以現金加換股進行，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權，換句話說沒有增資的計畫。至於外界好奇為何中信金有信心達到那麼高的收購比例，中信金指出因為考量到未來經營後，有好的績效與經營能力，相信會有綜效，換股部分也認為新光金股東希望持有中信金股票，有信心達到讓股東滿意的報酬，因此採用現金加換股的方式進行。中信金指出，最快下周一二送件金管會。另外，新新併將於10月9日舉行臨時股東會，9月10月左右最後過戶日。為此，中信金表示將持續合法合規進行後續相關程序。