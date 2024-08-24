狂夢藝術首度進軍劇場公演 帶給觀眾視覺與感官盛宴

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▲狂夢藝術首度進軍劇場演山，呈現出馬戲遊具、舞蹈、燈光與音樂藝術能量交織，帶給觀眾視覺與感官盛宴。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.24)

▲對於首度進軍劇場演出，導演黃子溢（右）表示「充滿挑戰」。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.24)

▲狂夢藝術首度進軍劇場公演，吸引上千觀眾進士觀賞，還有不少外籍粉絲。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.24)

「台中玩劇場藝術節」系列，由狂夢藝術劇團演出的「在城市遊戲行走，直到島嶼邊緣」23日在中山堂登場。這是狂夢藝術成立6年來，首次由戶外開放空間進軍劇場演出，導演黃子溢表示「充滿挑戰」。但由足足80分鐘的演出中，滿場觀眾隨著馬戲遊具、舞蹈、燈光與音樂藝術能量交織，卻是體驗了一場精彩的視覺與感官盛宴。迎接漫漫暑假，由文化局重磅祭出的「台中玩劇場藝術節」系列活動，邀集多個在地優質演藝團隊，自8月初陸續開演，狂夢藝術劇團是系列活動之一，壓軸演出的是凡徒藝術的「共生效應」，將於25日在中山堂登場，希望透過豐富多元節目，帶給民眾充實又充滿藝文的假期生活。狂夢藝術劇團立案於台中，卻活躍於台灣各地。黃子溢說，他們秉持著對台灣土地文化的熱愛與尊重，在台灣這片擁有多元文化、族群、自然生態的島群上，以馬戲、物件與舞蹈的藝術能量交織，創作出一系列接地氣又能震撼心靈的公共空間現地表演。狂夢藝術長年穿梭在城市不同邊緣角落，擁有大票死忠粉絲跟隨他們四處創作演出。這次作品《在城市遊戲行走，直到島嶼邊緣》，是狂夢的表演藝術家從戶外開放空間，走進魔幻劇院空間的首場演出。黃子溢說，為此他們籌備長達一年多，一次次的議題提案，又一次次作廢，無論是演出方式、議題或對藝術家身心，甚至票房都充滿挑戰。「今晚會有超過千人進場觀賞！」執行製作人張凱博看著依序進場的觀眾，滿臉掩不住欣喜流露。張凱博說，過去他們是穿梭在城市空間演出，觀眾有限，首次進入劇場演出，也是首次面對眾多觀眾，狂夢藝術為此首創馬戲裝置結合舞蹈、雜耍物件、現場即興音樂於一身，並特邀為馬戲技術顧問，帶來這場跨領域的新馬戲裝置劇場作品《在城市遊戲行走，直到島嶼邊緣》，希望觀眾會喜歡。這場足足80分鐘的演出，有熱鬧的特技雜耍，扯鈴、大鐵環等滿場飛舞，引得大小朋友歡欣喊讚，也有眩耀燈光、動人音樂與舞蹈，帶給觀眾精彩的視覺與感觀盛宴。而事實上，據李子溢表示，這場演出不僅僅是一場跨領域的馬戲表演，更是對當代城市生活的重新想像，希望帶領觀眾用感官與藝術家一起開啟關於台灣、關於自己的奇幻之旅。不過，他說「看不懂也沒關係，別想太多，一起相信身體的感受力吧！」