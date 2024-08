「連贏夢遊仙境」脆快沒瓜追了？前夫4點通牒黃廉盈：先還紅包錢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃廉盈IG擁有23.4萬人追蹤。(圖/翻攝自IG lienhsia)

▲夏天倫在Threads公開黃廉盈爸爸的手寫信。(圖/翻攝Threads@hsia_alana)

「連贏夢遊仙境」快沒瓜可追了?人稱「名媛版大S」的38歲時尚名媛黃廉盈,雖然和經營夜店的老公夏天倫都已經離婚3年了,但前夫卻從父親節起在個人Treads上,以「連贏夢遊仙境」之名,狂爆黃廉盈猛料,一票都在線上等吃瓜,不過「連贏夢遊仙境」可能就快落幕了。夏天倫對黃廉盈下4點通牒,包含還偷走的紅包錢、不再用「夏」等,「」。不少人對近期吵得沸沸揚揚的「夏黃廉盈」或「黃廉盈」感到好奇,她因有著一張酷似女星大S的明星臉及172公分的模特身材,活耀於時尚界,也經常出現在談論時尚等美麗話題的電視節目上。黃廉盈經常透過社群分享美照,在IG(帳號lienhsia)擁有23.4萬人追蹤。除了外貌,黃廉盈的老公夏天倫(現在是前夫)也相當出名,夏天倫是美商Supperclub創辦人,也是知名夜店經營者,早年與哥哥夏天浩共同經營過台北東區多家熱門夜店,包括OMNI、KOR,以及早期紅極一時的2nd Floor和Luxy等。黃廉盈最初和夏天倫在一場派對上相識並相戀,22歲就未婚懷孕,23歲與夏天倫結婚,兩人育有2名女兒。不過,兩人卻在2021年5月底宣布離婚,結束長達12年的婚姻關係。只是,黃廉盈與夏天倫都離婚超過3年了,夏天倫卻從今年父親節起,在Threads上連環爆前妻猛料,包括黃廉盈趁孩子出國偷多年存下的紅包錢,「」。夏天倫說明,因為紅包是祝福品,不是拿來花的,所以沒存銀行,而是放在保險箱。夏天倫甚至抖出黃廉盈爸爸寫給她的手寫信,黃爸爸在信中寫道「有夫之婦在外面過夜不回家,一定會讓做先生的亂想」,最後還要她懸崖勒馬、別太相信外面的朋友。夏天倫諷刺留言:「」戳破黃廉盈假面,控黃廉盈只有在有出品或書時,才會積極刷好媽媽形象。連載半個月的「連贏夢遊仙境」今(24)飆上Google Trends熱門關鍵字,搜尋量破1萬。不過,等吃瓜的群眾們可能要失望了,夏天倫對黃廉盈下4點最後通牒,「完成後,我會把我預備好的30天threads馬拉松提早停止」,可能意味著,一但黃廉盈都履行後,大家在Threads就吃不到「連贏夢遊仙境」的瓜了。夏天倫對黃廉盈的4點要求如下:1. 把夏爺爺前10年給兩位夏孫女們的祝福紅包總額直接匯給她們的個人帳號。妳知道總金額。妳直接跟她們道歉、做個好的示範。2. 把自媒帳號、全部的廠商名單、任何東西把「夏」拿掉。妳不配掛我家的招牌。Be proud of your own family name.3. 完全停止用我們夏家任何人的肖像在你的版面上。女兒已經要求了多次你不理、我這次跳下來幫他們解決困難。我父親過世了、你要在網路上懷念父親搞感動篇、用你自己的家人去搞。請尊重夏家的IP。4. 我們夏家過的很有規律的生活。妳不行再突然沒事就闖進我們生活要小孩。有點禮貌一個月前就先安排好陪孩子的時間、規劃好活動、跟她們有親密的quality time. No social media during quality mom time.最後,夏天倫還說,以上要求他這3年來都一直想和黃廉盈好好談,但都被拒絕,提醒道「請盡快。我們都在等妳展示好媽媽的示範」。不少網友都在Threads上海巡,等吃名媛與富豪的瓜,「我比較想知道是不是外遇所以離婚」,有人則反爆料夏天倫恢單後的情史也很精彩,疑似再度遇人不淑;也有人不認同夏天倫的作法,認為「結婚時要女方依你冠夫姓,女方配合了,離婚後還得聽你?」夏天倫最新Threads貼文,除了揭露前妻黃廉盈爸爸的手寫信外,另一則訊息則寫著「談判中」,網友虧說:「果然社群媒體是她的死穴,忍三年比不上在Threads 翻臉一天。」至於,黃廉盈與夏天倫的豪門離婚大亂鬥,最後會因達成4點要求而和平收尾?抑或是仍有猛料狂出?讓我們繼續看下去。