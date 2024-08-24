夏黃廉盈被爆偷紅包錢！前夫再曬手寫信　揭「百天不回家」內幕

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▲夏黃廉盈有「貴婦版大S」之稱，近期被前夫爆料偷錢，名媛形象重挫。（圖／夏黃廉盈IG）





▲夏天倫在Threads上爆料前妻惡行，指控對方偷家人紅包錢、IG形象全是演出來。（圖／夏天倫Threads）

▲夏天倫今日凌晨再曬出夏黃廉盈父親手寫信，揭女方離婚前不回家內幕。（圖／夏天倫Threads）

名媛夏黃廉盈有「貴婦版大S」之稱，3年前與美商商人夏天倫結束12年婚姻，當時雙方對外表明好聚好散，卻沒想到近日夏天倫卻在社群開轟，以Hashtags「連贏夢遊仙境」發文進行一系列的指控，內文指稱對方偷紅包錢還消費家人。今（24）日夏天倫再度開砲，指控夏黃廉盈離婚前有100天都不回家，並曬出前岳父手寫信佐證：「連自己的長輩都不理，IG形象不能亂信」。夏天倫22日突在Threads上發文爆出夏黃廉盈黑料，控訴對方不僅偷紅包錢，還消費家人。夏天倫曬出保險櫃內空蕩蕩的紅包袋表示：「回國到家超亂以為遭小偷，保險箱打開空紅包袋滿地」。此外夏天倫還指控夏黃廉盈在外界的好媽媽形象全是演出來，他透露2人剛離婚時，夏黃廉盈就消失了3個月，後來才突然要求和家人見面，期間讓家人不斷換衣服拍照，吃完飯就立刻將家人送回給自己，而那些照片只是為了發到IG營造形象。對於夏黃廉盈的種種行為，夏天倫也列出4點要求，包括讓前妻將拿走的紅包總額匯款至家人的個人帳戶並且道歉、社群以及對外廠商的「夏」姓拿掉、不要在社群上曬出任何夏家人的照片，最後要她盡到一個好媽媽的示範。今日凌晨夏天倫再發文開嗆，他透露2人目前正在談判中，更控訴夏黃廉盈離婚前有100天都不回家，並曬出前岳父手寫信佐證：「連自己的長輩都不理，IG形象不能亂信」。信中夏黃廉盈父親苦勸「一個有夫之婦在外面過夜不回家，一定會讓做先生的亂想，不管誰對誰錯都說不過去」。此外夏黃廉盈的父親表示，家人還小是很需要父母陪伴的時期，奉勸夏黃廉盈別為了一己之私毀了原先美滿的家庭。手寫信曝光後也引發粉絲熱議，紛紛留言：「玩到連父母的話都不聽？」、「真的都被IG人設騙了」、「竟然讓自己的爸爸親筆寫字！」