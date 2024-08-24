高市祖父母節慶祝活動　用科技牽起祖孫情

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▲今年祖父母節慶祝活動，高雄首次挑戰邀請祖孫體驗愛河的水上活動。（圖／高市府教育局提供）

▲高市府教育局長吳立森表示，透過祖父母節活動，不僅讓孩子從小培養敬老、親老的品格，也更加重視家庭世代關係。（圖／高市府教育局提供）

▲祖父母節慶祝活動公開表揚「祖孫金像獎」家庭。（圖／高市府教育局提供）

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每年8月的第四個星期日為「祖父母節」，高市府教育局今(24)日在鹽埕運動中心舉辦「高雄市113年度祖父母節慶祝活動暨祖孫金像獎頒獎典禮」，慶祝活動規劃祖孫夏令營活動並公開表揚「祖孫金像獎」家庭，在特別的節日裡，邀請祖孫三代一同共襄盛舉，加深溫馨互動，並祝福全國祖父母們佳節快樂。今年祖父母節慶祝活動，高雄首次挑戰邀請祖孫體驗愛河的水上活動，現場有獨木舟划槳體驗，讓阿公阿嬤在孫子女陪伴下，一同搭一艘獨木舟，在愛河水道划行，象徵同心協力迎向生活每一天；接著讓祖孫進入VR虛擬實境，讓科技帶祖孫家庭潛入水下天堂，一起迎接科技時代的轉變；另外也藉由輕有氧操、繪本分享與代位體驗活動。高市府教育局局長吳立森表示，透過祖父母節活動，不僅讓孩子從小培養敬老、親老的品格，也更加重視家庭世代關係，更強調「陪伴」才是「家庭」最重要的價值，希望透過活動喚起各界對親情與倫理的重視，也呼籲市民珍惜與家人相聚的時光。此次活動頒發「祖孫金像獎」(祖孫金價像)，由高市各級學校(園) 推薦學生對祖父母的情感故事與祖孫相片相似的作品，從中選出金像獎10名與佳作20名、入選獎30名；桃源國中吳伯祥、左營國中洪裕程、木柵國小月尹謙、大寮國小劉羽渄、曹公國小李騰睿、獅甲國小李幸恩、三民國小狄于宸、河濱國小林羿樺、新上國小林采諾、文府國小方海寧等10位同學家庭獲得金像獎，教育局特別致贈客製似顏繪畫框與獎狀。「祖孫跨世代連結，行走的昆蟲圖鑑」就讀文府國小的方海寧，與爺爺方健祥和爸爸方乃文，同樣有雙纖長且迷人的眼睛。祖孫三人最大的共通點都非常喜歡親近大自然，也喜歡昆蟲。「祖孫溫馨情，綻放迷人光彩」來自河濱國小的林羿樺，與阿公林蔚昇、爸爸林起義同樣笑的时候眼睛眯成上弦月，還有十分相像的神情及鼻子。在海軍服務的爸爸放假時，就會帶著羿樺回鄉下看阿公和阿嬤，沉默寡言的阿公總是用行動表達對羿樺的疼愛與關心，在羿樺的心裡，那是無比珍貴且最甜蜜的愛。「祖孫三代共創足球奇蹟」來自左營國中的洪裕程，和爺爺洪文凱、爸爸洪碩聰不僅長得像，也有共同的興趣，三人走遍各個球場，不僅一同見證足球奇蹟，爺爺和爸爸更是裕程球場上永遠的粉絲。「祖孫三代，用愛陪伴」就讀桃源國中的吳伯祥，是布農族和泰雅族混血的他與阿嬤宋淑梅、阿姨高惠馨三人有著極為相似的深邃五官。因為父母離世從小便不在伯祥身邊，但有阿嬤和阿姨用心教導，讓伯祥成為時常懷著感恩的心並幫助需要的人。此外，高雄市政府教育局家庭教育中心今年8月亦推出豐富多元的祖父母節系列活動，還有「祖孫照相館」活動，上傳祖孫間共讀、共學、共玩的合影，「祖孫作伙趣淘」線上活動，透過線上學習與祖父母共享幸福時光，以上活動結束後將抽出得獎者，可獲得全聯商品禮卷或7-11商品禮券，詳情請上高雄市政府教育局家庭教育中心官網查詢。