臺中市社區規劃師成果展登場 展出48社區精彩營造亮點

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▲太平區由於鐵工廠林立，原本廢鐵及角料如今都能點石成金，成為一件件藝品，社區改造有成獲金獎殊榮。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.24)

▲臺中市社區規劃師成果展今登場，各獲獎社區設攤展現成果，石虎也來助攻。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.24)

台中市推動「社區規劃師」培力計畫20有成，今日以「臺中社區造起來」為主題，在文化部文化創意園區舉辦社區環境空間改造成果展暨頒獎典禮，包括獲得地方議題產業再造金獎的太平社區發展協會，共有48處社區及單位獲獎，由市府都發局長李正偉代表市長頒獎，並致詞感謝各社區夥伴全力推動社區發展的貢獻。112年度成果展依地域性區成為「濱海區」、｢山城區｣、｢都會區｣及「屯區」四大主軸，匯集5類主題48處社區營造點，每處都是匠心獨具，各具特色。以獲得金獎的太平社區發展協會為例，將太平傳統鐵工廠的廢鐵、角料「化腐朽為神奇」，創造出一件件藝品，成為社區大亮點。五大主題勇奪金獎的社區名單如下：一、萬興社區發展協會。二、芳馨文化交流慈善會。三、太平社區發展協會。四、墩仔腳庄文化創生發展協會。五、順天天玥管理委員會。各主題另頒發銀、銅、優等及佳作獎給績優社區。都發展表示，從獲獎社區展出的資料中，可以體會到居民共同營造及維護公共空間的努力，還有輔導團隊致力引導社區找出「人文、地產、景觀」亮點的用心，並規劃課程讓成員不斷學習、突破與精進，進而親手營造美麗的社區環境，凝聚社區居民向心力。今日下午在南區文化創意園區R04館基地舉行頒獎表揚典禮，活動由Wassa Foli(台中非洲鼓舞樂團)開場演出，振奮鼓舞激烈全體與會人員精神。由李正偉頒發獎狀與獎金，參與夥伴歡呼聲不斷，李局長鼓勵社區夥伴，為家園發展繼續無私奉獻及付出。李局長表示，「越在地，越國際」；今年無論是展版上的創意或現場展區，都可以看到社區改造的動人故事與改造亮點，期盼透過社區規劃精神，凝聚居民的向心力外，更能搭起市府與社區的溝通橋樑，同時感謝都發局同仁、社區規劃師評審委員及逢甲輔導團隊，輔導出多處社區進行環境改造，營造更好的友善環境，朝永續發展目標而努力。台中市政府頒獎表揚與成果活動，除了感謝過去一年努力不懈的社區夥伴；都發局也歡迎未來有更多夥伴參與社區規劃師輔導計畫，提升軟實力，更齊心建構友善社區並共同創造出一座幸福、宜居的永續城市。