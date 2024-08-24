拍謝少年首攻北流！「2金曲歌后」站台獻聲　主角變護花使者

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▲鄭宜農、曹雅雯上台助陣，讓拍謝少年從主角變成配角。左起貝斯手薑薑、曹雅雯、鄭宜農、鼓手宗翰、吉他手維尼。（圖／海口味有限公司提供）

受到金曲獎、金音獎肯定的「雙金樂團」拍謝少年出道20年，首攻北流解鎖3大成就，本著成團初心精神在北流直接蓋起大型「噪音公寓」的他們掀起熱血台搖超強魅力，不僅吸5千名粉絲搶著「入住」塞爆現場，還讓兩大金曲天后曹雅雯、鄭宜農作伙當「房客」，與歌迷一同見證出道20年心路歷程。而雙歌后的「夢幻聯動」獻聲助攻為激昂搖滾注入溫柔力量之餘，更把「噪音公寓」直接變成「北流天后宮」，打造出拍謝少年成團至今最美麗的音樂詩篇。拍謝少年首登北流開唱，「從裡到外」大搞翻玩音樂派對顛覆演唱會框架無極限，細節控的他們從歌單、內容、舞台一氣呵成彰顯新專輯《噪音公寓》精神，包括開場以大型冰屏投射舊公寓街道影像勾起歌迷回憶象徵回到過去，並以同名歌曲〈噪音公寓〉為演唱會揭開熱血序幕，中間交錯前三張專輯好歌包括〈台十七〉、〈出巡〉、〈歹勢中年〉、〈兄弟沒夢不應該〉等唱進歌迷心坎，一路到結尾最後一首經典〈暗流〉前後呼應，讓歌迷盡情沉浸在拍謝少年音樂時空的流變，當中拍謝少年還特別穿插自己出道20年來許多過往的演出畫面，讓整場演唱會宛如一部紀錄片般呈現在歌迷面前，超強回憶殺令歌迷久久無法忘懷！曹雅雯、鄭宜農兩大金曲歌后拜訪拍謝少年的「噪音公寓」搶當「房客」獻聲，讓拍謝少年回敬全場舞台Spotlight給當嘉賓的兩位歌后，從主角自願變配角的三人開心笑說：「我們很樂意當兩位女神的護花使者！」而拍謝少年除了分別演繹了新歌〈袂赴啊〉及〈共身軀完全放予去〉，還各自與兩位歌后唱了過去曾跟余佩真、Tizzy Bac主唱陳惠婷對唱的〈踅夜市〉及〈百百人生〉，別具用心的內容安排巧思，讓歌迷聽得過癮也看得過癮！值得一提的是，二度與拍謝少年合作的曹雅雯透露：「拍謝少年很『彈』！原本以為他們不多話應該在舞台上比較不『彈』，沒想到他們超『彈』，可以邊搖邊唱！害我穿著高跟鞋也很想跟著他們一起彈跳跟著搖！」而拍謝少年則是爆料曹雅雯私下不為人知的「才藝」，貝斯手薑薑笑說：「雅雯可以面不改色地講垃圾話，彩排的時候更是一連串連珠炮，應該平常有在練，超好笑！」有趣的還有，拍謝少年還在北流表演廳外辦起pre-party，讓歌迷可以在開唱前吃飽、喝到微醺，但平常愛小酌的拍謝少年卻堅持在開演前不喝酒，團員薑薑表示：「小酌只會越搔越癢，等唱完再盡情喝！」而鼓手宗翰則笑說：「演出後的啤酒醉好喝！」還因為少喝酒加上近半年加強重訓、打籃球跟練鼓，竟然瘦了十公斤成意外收穫。至於吉他手維尼則自己下「禁酒令」，戒酒快半年的他自曝「酒精的野獸讓我做夢都夢到喝酒」，還苦笑說：「我已經忘記酒精的味道了，我與酒精的關聯只剩下台酒花雕雞麵，是傷心的滋味啊。」