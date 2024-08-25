山口茜迎戰泰國布莎南！挑戰成日本第一人　笑稱：勿給我太多壓力

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▲日本名將山口茜昨（24）日在日本羽球公開賽女單4強戰，面對泰國女將S·革通（Supanida Katethong），激戰兩局後以2：0取勝，順利晉級到冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）

2024超級750系列日本羽球公開賽，今（25）日女子單打冠軍戰將由地主好手山口茜，迎戰來自泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan），而過去在4強戰上山口茜同樣遭遇來自泰國的革通（Supanida Katethong），最終她以21：14、22：20直落二搶下勝利，收下冠軍戰門票。山口茜現年27歲，她在日前剛落幕的巴黎奧運8強戰上，強碰南韓一姐安洗瑩，最終山口茜先盛後衰，，當時她賽後還淚崩感嘆，稱自己真的盡力了，原本也希望能以笑容結束比賽。山口茜本週則是重新整理好情緒，以地主選手的身分出戰日本公開賽，她並一路過關斬將，挺進最終的冠軍戰，對手將是泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。根據日媒《Yahoo Japan》報導，4強戰賽後山口茜接受訪問，當被問到將挑戰第4度在日本公開賽上封后，此刻的心情如何，她則笑稱：「但更重要的是，我認為這對我來說是一個挑戰，看看我能否像過去一樣享受這場比賽，所以我希望我能繼續專注於在賽場上的發揮。」。而且我認為當狀態良好時，就可以在場上做到很多事情。」山口茜如此說到。