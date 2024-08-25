山口茜迎戰泰國布莎南！挑戰成日本第一人　笑稱：勿給我太多壓力

2024超級750系列日本羽球公開賽，今（25）日女子單打冠軍戰將由地主好手山口茜，迎戰來自泰國的布莎南（Busanan Ongbamrungphan），而過去在4強戰上山口茜同樣遭遇來自泰國的革通（Supanida Katethong），最終她以21：14、22：20直落二搶下勝利，收下冠軍戰門票。山口茜如今有望成為日本羽壇史上，首位在日本公開賽上4度封后的選手，對此她則笑稱，希望「外界不要給她太多壓力。」
山口茜巴黎奧運無緣奪牌 賽後一度情緒激動淚崩
山口茜現年27歲，她在日前剛落幕的巴黎奧運8強戰上，強碰南韓一姐安洗瑩，最終山口茜先盛後衰，以總局數1：2遭到逆轉，無緣奪下生涯首面奧運獎牌，當時她賽後還淚崩感嘆，稱自己真的盡力了，原本也希望能以笑容結束比賽。
日本公開賽調整好狀態 山口茜順利闖進冠軍戰
山口茜本週則是重新整理好情緒，以地主選手的身分出戰日本公開賽，她並一路過關斬將，挺進最終的冠軍戰，對手將是泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。而山口茜過去則曾在2013、2019、2022年3度稱霸日本公開賽，若稍後再度奪冠，將成為日本公開賽開打至今首位贏得4座冠軍的日本選手。
根據日媒《Yahoo Japan》報導，4強戰賽後山口茜接受訪問，當被問到將挑戰第4度在日本公開賽上封后，此刻的心情如何，她則笑稱：「請不要給我太大的壓力，我已經走到了這一步，我當然想獲勝。但更重要的是，我認為這對我來說是一個挑戰，看看我能否像過去一樣享受這場比賽，所以我希望我能繼續專注於在賽場上的發揮。」
「基本上，當進入到冠軍賽時，代表著你的自身狀態本來就很好，所以不必去擔心勝負。而且我認為當狀態良好時，就可以在場上做到很多事情。」山口茜如此說到。
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山口茜現年27歲，她在日前剛落幕的巴黎奧運8強戰上，強碰南韓一姐安洗瑩，最終山口茜先盛後衰，以總局數1：2遭到逆轉，無緣奪下生涯首面奧運獎牌，當時她賽後還淚崩感嘆，稱自己真的盡力了，原本也希望能以笑容結束比賽。
日本公開賽調整好狀態 山口茜順利闖進冠軍戰
山口茜本週則是重新整理好情緒，以地主選手的身分出戰日本公開賽，她並一路過關斬將，挺進最終的冠軍戰，對手將是泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。而山口茜過去則曾在2013、2019、2022年3度稱霸日本公開賽，若稍後再度奪冠，將成為日本公開賽開打至今首位贏得4座冠軍的日本選手。
根據日媒《Yahoo Japan》報導，4強戰賽後山口茜接受訪問，當被問到將挑戰第4度在日本公開賽上封后，此刻的心情如何，她則笑稱：「請不要給我太大的壓力，我已經走到了這一步，我當然想獲勝。但更重要的是，我認為這對我來說是一個挑戰，看看我能否像過去一樣享受這場比賽，所以我希望我能繼續專注於在賽場上的發揮。」
「基本上，當進入到冠軍賽時，代表著你的自身狀態本來就很好，所以不必去擔心勝負。而且我認為當狀態良好時，就可以在場上做到很多事情。」山口茜如此說到。