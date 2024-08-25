加油族注意！台灣中油：明起汽油調降0.2元、柴油調漲0.1元

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台灣中油公司表示，汽油價格明（26）日凌晨零時起調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元，另因本週平穩雙機制啟動，汽、柴油各自吸收0.5元與1.3元。台灣中油公司表示，由於本週國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%布蘭特）週均價下跌2.84美元，新台幣兌美元匯率貶值0.384元，計算跌幅3.74%。另一方面，加油站的營運費包括加油站業者支付員工薪資等相關管理費，有鑑於此，台灣中油公司說明，2020年起即定期檢討加油站營運費，考量最近1年政府公布的各項薪資指數、消費者物價指數及躉（ㄉㄨㄣˇ）售物價指數等項目的增加幅度，且因加油站員工基本工資調漲，因此本週起相應微幅調增加油站營運費，汽、柴油每公升調整金額分別是0.0750元與0.0411元，確保加油站員工服務品質與消費者用油權益。台灣中油公司指出，按照浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，應各調漲0.3元與1.4元，但為維持低於日本、韓國、新加坡、香港等亞洲鄰近國家與地區的價格，柴油吸收0.8元。不過，台灣中油公司提到，汽、柴油吸收後因95無鉛汽油超出30元，因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升皆各吸收0.5元，而因平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.5元與1.3元，國內汽油實際每公升價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。台灣中油公司提到，本週依照油價公式與政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元與1.5元）調整國內油價，持續以亞鄰國家最低價與平穩措施運作，協助穩定國內油價，其中汽、柴油各應調整0.5元與1.3元，均由台灣中油公司吸收，截至7月底止，一共吸收約204.09億元。最後，台灣中油公司表示，調價後的各式油品參考零售價格，包括92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、酒精汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元，實際零售價格以各營業點公告為準。