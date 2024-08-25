地震不一定是板塊運動！「3原因」恐讓強震變多　地球暖化被點名

花蓮0403的7.2強震在台灣開啟一連串頻繁地震，2024年「顯著有感地震」至今（25）日已來到457起，遠高於歷年平均的130起，中央氣象署地震測報中心表示，一班人認知的地震，大多是板塊運動造成的「構造性地震」，而長期的氣候變化，其實也有可能導致「地震更頻繁、強震更多」，包括季風、乾旱、暖化，都是潛在因素。
🟡「季風」導致喜馬拉雅山區的微地震活動變多
氣象署地震測報中心表示，美國科學家發現，當鄰近喜馬拉雅山的印度恆河平原進入雨季，會增加當地地殼的應力負荷，降低喜馬拉雅山區微地震的發生頻率；旱季時，平原地殼承受的雨水重量較少，此時喜馬拉雅山的微震數量達到峰值，意味著氣候變遷造成降雨分布不均，可能會增加乾季的微地震。
不過氣象署強調，受季風影響的是規模小於0的「微地震」，遠小於人類能感受的程度，影響地殼的因素非常多，科學家目前無法確定是否能將微地震的現象擴大到有感地震、甚至是大地震。
🟡長期「乾旱」可能對地殼造成較大的影響
地震測報中心說明，人類抽取地下水會減輕地殼負重，尤其乾旱時期，人類抽取的行為更為平凡；美國研究人員曾研究加州中央谷地的地下水抽取，可能導致聖安地列斯斷層兩側的橫向應力變化，板塊的水平運動可能進一步引發地震，和一般的構造地震相比，抽取地下水導致的應力變化相當小，但它可能讓下一次地震加速到來。
🟡冰川融化，火山更常爆發
地震測報中心提及，全球暖化導致冰川消融，減輕地殼的應力負荷，地下岩漿蠢蠢欲動，北愛爾蘭科學家曾研究4500至5500年前冰島的火山活動，發現冰川消退時火山活動增加，冰川覆蓋範圍增加時火山噴發減少。
此外，學者也發現冰川快速移動時會引起所謂的「冰川地震」，格陵蘭的冰川地震會在夏季時達到高峰，近年來越演越烈，因此科學家推測是受到全球暖化影響。
氣象署補充，地震學集中在地殼、板塊等研究，現在人們也關注其它可能影響地震的效應，雖然某些氣候現象對斷層活動有潛在影響，但目前的探討僅止於個案；對於龐大複雜的地球系統，科學家目前瞭解的有限，有待持續研究。
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氣象署地震測報中心表示，美國科學家發現，當鄰近喜馬拉雅山的印度恆河平原進入雨季，會增加當地地殼的應力負荷，降低喜馬拉雅山區微地震的發生頻率；旱季時，平原地殼承受的雨水重量較少，此時喜馬拉雅山的微震數量達到峰值，意味著氣候變遷造成降雨分布不均，可能會增加乾季的微地震。
不過氣象署強調，受季風影響的是規模小於0的「微地震」，遠小於人類能感受的程度，影響地殼的因素非常多，科學家目前無法確定是否能將微地震的現象擴大到有感地震、甚至是大地震。
🟡長期「乾旱」可能對地殼造成較大的影響
地震測報中心說明，人類抽取地下水會減輕地殼負重，尤其乾旱時期，人類抽取的行為更為平凡；美國研究人員曾研究加州中央谷地的地下水抽取，可能導致聖安地列斯斷層兩側的橫向應力變化，板塊的水平運動可能進一步引發地震，和一般的構造地震相比，抽取地下水導致的應力變化相當小，但它可能讓下一次地震加速到來。
🟡冰川融化，火山更常爆發
地震測報中心提及，全球暖化導致冰川消融，減輕地殼的應力負荷，地下岩漿蠢蠢欲動，北愛爾蘭科學家曾研究4500至5500年前冰島的火山活動，發現冰川消退時火山活動增加，冰川覆蓋範圍增加時火山噴發減少。
此外，學者也發現冰川快速移動時會引起所謂的「冰川地震」，格陵蘭的冰川地震會在夏季時達到高峰，近年來越演越烈，因此科學家推測是受到全球暖化影響。
氣象署補充，地震學集中在地殼、板塊等研究，現在人們也關注其它可能影響地震的效應，雖然某些氣候現象對斷層活動有潛在影響，但目前的探討僅止於個案；對於龐大複雜的地球系統，科學家目前瞭解的有限，有待持續研究。