血庫告急！ 國際獅子會300C-3區啟動捐血接力活動

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▲獅子會300-C3總監楊茗莉（ 左三）、前總監謝文卿、 總監議會議長莊聰文等共同主持捐血接力開幕式。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.25）

▲獅子會300C-3總監議會議長莊聰文捐贈五萬元社福金給300C─3區總監楊茗莉。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.25)

國際獅子會300C-3區發動的2024-2025捐血接力活動，今日在北屯區仁和捐血室舉行啟動儀式，全區36個分會將依序展開募血活動。總監楊茗莉呼籲全民挽袖捐血，奉獻愛心，募集目標3萬袋。台中捐血中心表示，受到凱米颱風與酷熱天候影響，血庫告急，尤以O型血液僅剩4天庫存量，感謝國際獅子會募血行動，有助於紓解血荒。楊茗莉總監表示，捐血救人是廣植福田的公益事業，光靠血液基金會力量有限。為協助募血，國際獅子會300C-3區多年來，將接力捐血列為年度盛事，2023-2024憑藉全體獅友熱心捐血外，也積極向外募血，總計募到28000多袋血液。2024-2025捐血接力活動今天啟動，全區36個分會將分別展開捐血行動，也希望社會各界多多支持，捐血一袋救人一命。台中捐血中心表示，今夏酷熱天氣本就影響民眾捐血意願，又遭遇凱米颱風放颱風假，民眾不出門，光是中彰雲投四縣市颱風假期間，捐血中心就短缺四千袋血液入庫。捐血中心表示，各血型安全庫存量約是7-10日，因颱風及天候影響，中心各血型平均庫存僅有6天，其中O型血液更鬧血荒，僅存4天庫存量， 血庫告急，台中捐血中心發出「缺血SOS」訊息，呼籲民眾踴躍捐血。值得一提的是，國際獅子會300C-1區前總監謝文卿，深知捐血活動須賴民眾及社會各界支持，才能維持血液安全庫存量，特於總監任內發動全體獅友出錢出力，在台中市人口最密集北屯地區，設置定點式無動力捐血車廂（北屯仁和捐血室）予醫療財團法人臺灣血液基金會/台中捐血中心，就是今天辦理接力捐血的仁和捐血室，希望喚起全民以行動支持「捐血一袋、救人一命」，熱心響應捐血救人活動，讓行善有您正向意念擴散到臺灣每個角落。當天除了啟動接力捐血活動外，也舉辦反毒與反飆車宣導，倡導獅友鍛鍊體魄、培養身心健康與榮譽。獅子會希望能著力於青少年反毒反飆車宣導，將毒品驅離校園、家庭、社會，幫助更多青少年及成人重新建立自我免於毒品危害，讓民眾與年輕學子充分瞭解毒品的危害，提高警覺，同時達到向飆車及霸凌說『不』的決心。