權值股盤中遇壓、台積電翻黑跌3元　台股午盤漲點收斂、上漲126點

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美國聯準會主席鮑爾上週五（23日）釋出鴿派言論，激勵美股四大指數全數走高，其中費半指數上漲逾2%，台積電ADR上漲近3%，激勵台北股市今（26）日開盤上漲92.44點、以22250.49點開出，早盤最高一度來到22449.45點、上漲291.4點，不過隨後權值股表現無力，壓抑大盤漲點，午盤上漲126.45點或0.57%，來到22284.5點。大盤開高走低，中小型股也同步衝高拉回，櫃買指數最高一度來到274.17點、創一個月新高，不過隨後迅速走跌翻黑，午盤下跌0.3點或0.11%，來到271.38點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、台新金、友達、群創；午盤個股成交值排行榜前五名為：新光金、台積電、均豪、昇陽半導體、世芯-KY。權值股漲跌互見，權王台積電盤中遇壓翻黑，今日以957元開出、上漲8元，盤中最高來到961元，不過午盤遇壓，午盤下跌3元或0.32%，來到946元；鴻海也同樣開高走低，今日以182元開出、上漲2元，盤中最高來到185元，午盤小漲1.5元或0.83%，來到181.5元；聯發科以1245元開出、上漲20元，午盤遇壓翻黑，下跌10元或0.82%，來到1215元。