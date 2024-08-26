美股基金淨流入增強　投資人態度轉防禦！AI、民生消費主題受青睞

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▲股票型基金資金流向。（圖／安聯投信提供）

全球股市多數收漲，隨著全球央行年會將燈漲，主要央行動態受關注；受惠於美股表現平穩，美股基金淨流入動能增強，歐股維持小幅淨流入。回顧全球股票型基金資金流向，至8月21日，美國股票基金近一周淨流入金額擴大至125.52億美元、且仍居冠。安聯投信表示，美國近期消費者支出強勁減少經濟硬著陸風險，且非農就業數據下修，強化市場對於美國聯準會9月降息的預期，但仍在猜測降息幅度，投資人翹首等待聯準會主席鮑威爾稍晚於全球央行年會上談話與美重要科技股財報。經濟數據方面，美國8月Markit製造業PMI初值48，創8個月新低，生產、訂單和工廠就業進一步疲軟，但服務業PMI初值55.2，優於預期，創兩個月新高。美國7月成屋銷售五個月來首次上升，顯示隨著抵押貸款利率下降，房地產市場出現回穩跡象。歐元區8月消費者信心指數意外轉跌，結束持續六個月的成長，該指數為-13.4，低於7月及市場預期。歐盟委員會在一份聲明中表示，「消費者信心仍然低於長期平均水平。」日本方面，儘管製造業萎縮，服務業PMI顯示強勁增長，加上核心CPI上升，經濟穩步增長，日本央行維持升息步伐，市場同樣關注日本央行總裁於全球央行年會上的談話。安聯投信表示，時序上步入美股重要財報周，在等待AI晶片大廠財報公布前，過去一周投資人暫時轉向防禦性類股，其中以民生消費股表現較佳。美國零售大廠先前公布的最新財報，受惠門市與線上商城客流量增加，且食品雜貨部門以外銷售也有所改善營收獲利雙雙優於預期。另受惠於經濟數據大致穩健，降息預期依舊提振風險資產表現，近一周主題多數上揚，以AI主題表現較佳。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，後續將舉行全球央行年會、聯準會政策會議、美國大選和地緣衝突的不確定性，預料潛在波動仍在。惟鑑於AI發展的趨勢明確，透過聚焦不同投資面向，藉由多重資產的配置，有望掌握更廣泛、有吸引力的AI題材布局切入點。台股部分，安聯投信台股團隊表示，就基本面，台灣7月外銷訂單連五紅，訂單金額年增4.8%，優於預期，主因為AI需求強勁、下半年進入消費電子新品銷售旺季。經濟部預估8月接單金額有望年增11%。在觀察方向上， 安聯投信台股團隊表示，接下來包括NVIDIA GB200的出貨動能、iPhone 16發表後的銷售好壞等，皆是決定第四季電子股表現重要因素；前者將在9月份進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點，目前正向看待這兩項因素。展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看長線要素並無太大變化，仍維持正向看法，關鍵還是在於景氣回溫速度與AI伺服器出貨狀況；但美國聯準會降息後國際資金流向是否再次出現變化，以及美元走勢變化可能對第3季財報預期影響程度，則是需要留心的變數。目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續中，策略上建議不燥進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。