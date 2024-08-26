台積電最後一盤爆4762張買單、驚險收紅　台股終場上漲82點

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會主席鮑爾上週五（23日）釋出鴿派言論，激勵美股四大指數全數走高，其中費半指數上漲逾2%，台積電ADR上漲近3%，激勵台北股市今（26）日開盤上漲92.44點、以22250.49點開出，早盤最高一度來到22449.45點、上漲291.4點，不過盤中隨著台積電翻黑，壓抑大盤一度回到平盤，所幸尾盤台積電成功翻紅，激勵終場收漲82.07點或0.37%，收在22240.12點，日K拉出長上影線，5日線得而復失，成交量為3464.29億元。大盤開高走低，中小型股也同步衝高拉回，櫃買指數最高一度來到274.17點、創一個月新高，不過隨後迅速走跌翻黑，不過櫃買卻沒有大盤有主流拉抬力道，終場下跌1.97點或0.73%，收在267.71點，日K結束連2紅，成交量為1133.35億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、台新金、友達、均豪；個股成交值排行榜前五名為：台積電、新光金、均豪、昇陽半導體、世芯-KY。權值股漲多跌少，權王台積電走勢震盪，今日以957元開出、上漲8元，盤中最高來到961元，不過午盤遇壓翻黑，所幸最後一盤爆出4762張買單，終場收在盤上、上漲1元或0.11%，收在950元，貢獻大盤指數就有8點；鴻海也同樣開高走低，不過全天都在盤上震盪，今日以182元開出、上漲2元，盤中最高來到185元，終場上漲2元或1.11%，收在182元，貢獻大盤指數就有9點；聯發科以1245元開出、上漲20元，午盤遇壓翻黑，終場下跌10元或0.82%，收在1215元。