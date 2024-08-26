迎接開學季 Tiger Family捐贈護脊書包給偏鄉學童

新學年度即將開學，擁有逾半世紀歷史的知名品牌Tiger Family，近日舉辦公益捐贈活動，總計捐出300顆護脊書包給一粒麥子基金會及兒童福利聯盟，由他們轉贈偏鄉學童，希望藉由提供舒適、安全的學習工具，減輕背負書包造成脊椎負擔，照護偏鄉學童健康成長。
Tiger Family此次捐贈的書包，將由一粒麥子基金會及兒童福利聯盟分發給偏鄉地區有需要的學童。Tiger Family總經理曾嘉慶表示，教育是改變未來的重要力量，希望透過此次捐贈活動，幫助偏鄉地區的學童獲得更好的學習體驗，希望這些書包不僅是學習的工具，也是一份來自社會的關懷，陪伴他們成長。
一粒麥子基金會感謝來自社會的愛心。基金會表示，由Tiger Family捐贈的護脊書包，是弱勢家庭兒童課輔班首次收到的愛心書包，孩子們能在新的學年度揹著新書包上學，既開心也深深感受到來自社會的關懷，內心充滿感恩，也很珍惜。
兒童福利聯盟表示，兒盟持續推動各項服務，為受到疫情衝擊的家庭及孩子們提供協助。Tiger Family的捐贈為兒盟提供了重要的支持，這些護脊書包將幫助更多的孩子健康成長，並以舒適的方式迎接每一天的學習挑戰。
Tiger Family以實際行動落實對社會的承擔與責任，通過這次捐贈活動，希望能夠在教育這條路上，為偏鄉地區的學童鋪設一條更加平坦的求學之路，讓每個孩子都能在舒適與健康的環境中成長與學習，翻轉未來。
更多資訊請見Tiger Family官網https://www.tigerfamily.com.tw/ 。
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一粒麥子基金會感謝來自社會的愛心。基金會表示，由Tiger Family捐贈的護脊書包，是弱勢家庭兒童課輔班首次收到的愛心書包，孩子們能在新的學年度揹著新書包上學，既開心也深深感受到來自社會的關懷，內心充滿感恩，也很珍惜。
兒童福利聯盟表示，兒盟持續推動各項服務，為受到疫情衝擊的家庭及孩子們提供協助。Tiger Family的捐贈為兒盟提供了重要的支持，這些護脊書包將幫助更多的孩子健康成長，並以舒適的方式迎接每一天的學習挑戰。
Tiger Family以實際行動落實對社會的承擔與責任，通過這次捐贈活動，希望能夠在教育這條路上，為偏鄉地區的學童鋪設一條更加平坦的求學之路，讓每個孩子都能在舒適與健康的環境中成長與學習，翻轉未來。
更多資訊請見Tiger Family官網https://www.tigerfamily.com.tw/ 。