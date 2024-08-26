NTT遇見巨人10月登場 11檔國內外節目好戲連台

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▲女高音林慈音、男中音丁一憲、聲樂指導暨排練指揮徐嘉琪呈現《法斯塔夫》中動人的詠嘆調，贏得滿堂彩。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.26)

▲明華園總團壓軸演出文學跨界作品「散戲」，今日由孫翠鳳帶領演員演出片段，精彩萬分。（圖／記者金武鳳攝，2024.8.26)

臺中國家歌劇院秋冬重頭戲「NTT遇見巨人」系列，今年邁入第8年，精選國內外11檔節目，有易卜生名作改編的《人民公敵》揭開序幕，明華園總團壓軸演出文學跨界作品「散戲」，檔檔精彩有看頭。歌劇院今日舉辦「NTT遇見巨人」系列宣告會，包括女高音林慈音、男中音丁一憲、聲樂指導暨排練指揮徐嘉琪共同呈現《法斯塔夫》中動人的詠嘆調，明華園總團也由孫翠鳳老師率領青年軍，帶來《散戲》精彩片段，贏得滿堂喝彩。歌劇院藝術總監邱瑗宣布，「NTT遇見巨人」系列，自10月25日至12月22日，前後約2個月時間，將推出多達11檔國內外節目。來自國外的節目有德國柏林雷寧廣場劇院的「人民公敵」，比利時偷窺者舞團「密室三舞作」，西班牙佛朗明哥王者再臨卡勒凡「春之祭」，比利時柏格曼劇團「羊之歌」和巴伐利亞廣播交響樂團。另有歌劇院年度旗艦製作威爾第歌劇「法斯塔夫」。今年傳統戲曲真是好戲連台！有唐美雲歌仔戲團眾星雲集的《孟婆客棧：冥星雙飛俠》，國光劇團創團10年大作《三個人兒兩盞燈》，在劇團明年30週年前夕再度搬演，以及明華園總團4度巡迴的文學跨界作品《散戲》，由作家洪醒夫同名短篇小說《散戲》改編，將在遇見巨人系列壓軸演出。另有動見体╳王靖惇《如此美好》，今年也推出雙生作《美好如此》，在同一故事脈絡下，改以女性觀點書寫平行的記憶。」歌劇院藝術總監邱瑗表示，每年歌劇院的遇見巨人系列都向大師、經典致敬，大師總是不斷超越自我，經典必須歷經千錘百鍊，邀請所有觀眾一起推開劇場的門，站上巨人的肩膀。