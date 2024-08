2024文博會登場！集570品牌創新高　國內外IP齊聚讓人逛到腳軟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼2024文博會能看見許多知名IP。(圖/記者徐筱晴攝2024.08.26)

▲1樓商展區旁「世代之間」及「價值的追求」2個展區,由東和鋼鐵的大型鋼鐵架構、源源鋼藝的生活小器,以及大量報紙的民主報攤,呈現2個鋼鐵產業在世代傳承間走出品牌特色。(圖/宜東文化提供)

▲文博會在3樓的展區,則以認同、團結、百變為風格,由3個根基於台南的品牌,呈現台灣土地的踏實、在地與國際的接點。(圖/宜東文化提供)

2024台灣文化創意博覽會於今(26)日在大台南會展中心正式登場,此次是文博會首次移師台南,也是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區,匯集超過570個參展品牌、近700個攤位,不僅有多個國內品牌異業合作響應,還有海內外多個知名IP參展,準備讓民眾看得眼花撩亂、逛到腳軟、買到手軟。2024台灣文博會以「寶島百面pó tó pah bīn」為主題,從精心策劃的展覽到動態的現場表演及互動裝置,文化部指出,此次文博會除了全面展示台灣豐富的文化多樣性與創意創新,更要展現「台灣絕對沒問題」的文化自信。此外,開幕式還特別邀請到文化策展團隊「那會按呢」的The Legendary Luxurious House of Louboutin x 9.5K Haus of Versace x House of Desire x Bogie,以「寶島百面文化匯聚」為題進行表演,象徵文博會的正式啟動。此次是文博會首次移師台南舉辦,以匯聚高鐵、台鐵旁的大台南會展中心為主展區,由展演藝術策展人馮建彰設計的3D裸視大型螢幕就設在會展中心的外牆上,讓來到台南高鐵及台鐵沙崙站的旅客,一眼就能看見文博會主視覺設計元素中的孔廟、火馬與布丁躍動於螢幕,以及台灣原創圖像IP搭乘有趣的升降電梯輪流現身,歡迎大家從台灣各地來到文博會。今年文博會參展品牌超過570個,攤位數破700個攤位,創下了歷史新高。進到會場裡頭便能看見各大知名IP林立其中,像是由年輕族群喜愛使用的社群平台Dcard推出的原創IP「dtto friends」;LINE原創市集以「DREAM BIG」為主軸打造出來的展區,現場還能體驗組合貼圖、進行互動,展場中除了能看見「貓貓蟲咖波」、「黃阿瑪的後宮生活」等耳熟能詳的IP之外,也集結了來自日本、韓國、馬來西亞等國家的文創品牌,讓參展民眾進到會場後,買文創商品買到「剁手」。此外,本次文博會當中,也能看見多個國內品牌首度異業合作響應,包括中華郵政、一卡通、迷客夏、博客來、露天市集等,成為文化創意與商業結合創造雙贏的最佳示範。首次參展的中華郵政攤位上,除了有可愛的波波鴿IP商品,還可現場照相透過AI製作個人化郵票;一卡通與高人氣IP推出限量發行的「台灣文博會療癒系角色票卡」,是今年開創的IP異業合作示範商品開發模式;起源於台南市佳里區的手搖飲料品牌迷客夏,連手新銳插畫家餃貓FAMILY、小油画Little Oil Art、EggyBear蛋塔熊妹,以「珍奶」為主題推出超可愛聯名杯身,運用插畫家們的創作力畫出台灣手搖飲文化。首度與品牌商展從概念到空間完整融合的文化策展,以「文化細胞」為概念,貫穿會場1、3樓。1樓商展區旁「世代之間」及「價值的追求」2個展區,由東和鋼鐵的大型鋼鐵架構、源源鋼藝的生活小器,以及大量報紙的民主報攤,呈現2個鋼鐵產業在世代傳承間走出品牌特色,以及從書桌到街頭,台灣社會持續前進的腳步。3樓則以認同、團結、百變風格3個展區,由3個根基於台南的品牌,呈現台灣土地的踏實、在地與國際的接點;以投手丘為主角的棒球場場景,則代表運動賽事所凝聚的團結;最後所有人都可以走上的伸展台上,伴隨著所有參與文博會的品牌,則期盼讓大家更相信自己、更有文化自信,一起成就台灣的文化百面。2024台灣文博會23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場,今日起至9月1日在主展場大台南會展中心,也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。文化部特別提醒,商展區於8月26日及27日為專業買家日,歡迎國內外買家登記入場;28日起至9月1日則開放一般民眾入場。文博會期間只要加入文博會Line官方帳號好友,就有機會領取交通合作夥伴LINE GO乘車優惠券,以更優惠的方式暢遊文博會各展區,或是來一趟深度的台南文化之旅。