電動行李箱變「交通工具」？中國遊客危險駕駛引泰國網友強烈不滿

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▲中國遊客駕駛電動行李箱穿梭在曼谷的車陣中。（圖／翻攝自ThaiPBS）

最近一段由泰國網友在社群平台上分享的影片引發廣泛關注。影片中，一名中國遊客駕駛著電動行李箱，並拖著另一件行李箱，沿路駛向曼谷廊曼機場。不僅如此，這名遊客沒戴安全帽，一邊駕駛一邊低頭看手機，行為極為危險。影片上傳後，迅速在泰國網友間引起熱議，許多人質疑這名中國遊客是否已經違反泰國交通法規。泰國網友在留言中表示，「這種行為千萬不可模仿，不僅違法，更造成了嚴重的安全風險，對其他正常行駛的駕駛者構成了威脅。」有人更強烈質疑：「交通警察為什麼不管？她不僅在駕駛時低頭玩手機，還沒有戴安全帽，太危險了！」也有網友批評這名女子過於輕率，完全沒有意識到她的行為可能對他人造成的危害，這種自私的行為令人不齒。針對這起事件，泰國交通警察也作出回應。根據泰國1979年版《車輛法》和《陸路交通法》的相關規定，電動行李箱的外觀及用途顯然不符合「車輛」的標準，因此在任何情況下都不得作為交通工具使用。這名中國遊客的行為已經構成了妨礙交通罪。警方調查發現，這名持有中國護照的遊客已於2024年8月22日晚間9點29分離開泰國。電動行李箱是近年來才出現在市場上的新產品，雖然其方便性吸引了不少消費者，但在道路上行駛或者在機場內部使用都存在潛在的安全風險。目前，泰國現有法律對電動行李箱的使用尚未作出明確規定，但其作為交通工具的危險性已經引起了廣泛關注。電動行李箱不僅缺乏足夠的穩定性，駕駛者在使用過程中容易分心，進一步增加了發生交通事故的風險。此外，這些設備在道路上行駛時，可能會對其他道路使用者造成危險，特別是在高速行駛或人流密集的區域。因此，使用者應慎重考慮其在公共場所的使用，避免對自身和他人構成安全威脅。