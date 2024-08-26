快訊／柯文哲認了選舉補助款3分之2歸自己　用來設自用辦公室

柯P捧4300萬買商辦惹議　黨高層為阿北抱不平：殘忍的政治鬥爭！

記者陳威叡／台北報導

▲賴清德與侯友宜選舉補助款分文未取，全捐做公益與交由黨中央處理，柯文哲則稱「參照他黨慣例」拿了7380萬9320元。（圖／中選會提供）
▲賴清德與侯友宜選舉補助款分文未取，全捐做公益與交由黨中央處理，柯文哲則稱「參照他黨慣例」拿了7380萬9320元。（圖／中選會提供）
民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，如今又遭爆捧著4300萬買商辦作為個人辦公室使用，對此其坦言是「參照他黨慣例」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，而此舉再度引發熱議。社會發展部主任張清俊則認為這一切合法、合規、合理，民進黨卻進行一連串的人格謀殺，將柯文哲醜化、妖魔化，喊話支持者「請看清楚，這不是司法案件，而是殘忍的政治鬥爭！」強調自己相信柯文哲清廉。

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柯文哲選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，並在今年5月購入4300萬商辦，引發熱議。張清俊說明，2024年總統大選的競選費用補助款，確實由民眾黨領取「一切合法」；其次，按照內部財務管理規定，黨中央扣下三分之一後，另外三分之二撥交給候選人「一切合規」；第三，購置商辦空間，乃是用於政治經營，而非經商買賣，「一切合理」。

張清俊質疑，在合法、合規、合理的情況下，如何就成了貪瀆事件？更批評民進黨正在對柯文哲進行一連串的人格謀殺，儘管從帳務瑕疵到補助款運用，沒有人能說出觸犯了哪一條法律，卻依然能口沫橫飛地將柯文哲醜化、妖魔化，喊話支持者「請看清楚，這不是司法案件，而是殘忍的政治鬥爭！」強調自己相信柯文哲的清廉。

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