Fed主席放鴿！新台幣大升1.59角亞幣排第三　這貨幣升最多逾1%

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾明確表態降息時機已到，美元指數失守101，激勵亞洲主要貨幣兌美元走揚，新台幣兌美元今（26）日也一度狂升逾2角，終場收31.817元，勁揚1.59角，單日升值了0.5%，但在亞幣中僅排第三，升最多的是日圓1.34%，再來是韓元也升快1%。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表演說提到，對美國而言，開始降息的「時機已經到來」，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。在美國9月降息已成定局之下，美股4大指數收紅，美元指數、美債殖利率雙雙跳水，美元指數下探100.53，非美貨幣大幅反彈。新台幣兌美元今日以31.91元開出後，在外資匯入之下，一度衝上31.758元、強升2.18角，，主要是月底出口商有實質拋匯需求，眼看匯價一直往上漲，也進場拋匯，也推動新台幣匯價衝上5個月高點，但尾盤逢低承接美元買盤進場，新台幣升幅受壓制，終場收31.817元，最後升值1.59角，單日升值0.5%。不過，根據央行統計，新台幣單日升幅在亞幣中僅排第三，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數跌0.69%，亞幣升最多的是日圓，升值了1.34%，再來是韓元升了0.91%，越南盾升0.42%，新加坡幣也升了0.37%，人民幣升值0.22%，另歐元也升了0.55%。