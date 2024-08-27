虎航冬季促銷今10:00開搶！單程799元起　飛秋田來回含稅6千有找

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▲冬季到日本秋田，可前往日本三大樹冰絕景之一的「秋田森吉山樹冰」。（圖／資料照，燦星旅遊提供）

▲星宇航空因應中秋檔期，推出A350機上同款STARLUX 35香氛禮盒。（圖／星宇航空提供）

台灣虎航今（27）日10:00將開賣「2024冬季航班第三波促銷」，限兩天推優惠，單程未稅價799元起，其中台北－秋田單程未稅2,099元起、台 北－普吉島單程未稅2,699元起 (增班開賣）、台 北－高知3,099元起，而最低價則是台北／高雄－澳門單程未稅799元起。可預訂出發日期為2024年10月27日-2025年03月29日，冬季想出國，尤其到日本一賞雪國天地的民眾可把握。台灣虎航「2024冬季航班第三波開賣促銷」今（27）日 10:00開搶，優惠至8月28日的23:59止，可預訂出發日期為2024年10月27日-2025年03月29日。此次共有5個航線推促銷，包含台北－秋田單程未稅2,099元起、台北－普吉島單程未稅2,699元起 （增班開賣）、台北－高知3,099元起，而最低價則是台北／高雄－澳門單程未稅799元起。，不到6千就能飛一趟日本，相當實惠。至於國內已有大批粉絲的星宇航空，則因應中秋檔期，推出A350機上同款STARLUX 35香氛禮盒，已於星宇小舖及星宇航空形象門市正式開賣。 STARLUX 35香氛禮盒以” Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”為理念，鼓勵旅行者大膽作夢，訂下如奔向月球般遙遠的目標，即使沒有達成也將置身於浩瀚星塵中。內容物的精油及蠟燭為星宇航空A350機上同款木質基調香氛，前調帶有柑橘清新，中調是使人沉靜安心的皮革、烏木、廣藿香、檀香，後調的琥珀、麝香迷人淡雅，為這款融合煙燻及果香的香氛帶來獨特尾韻。禮盒內還附有由天然火山岩與鋁合金組成的熔岩球。