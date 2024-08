虎航冬季促銷今10:00開搶！單程799元起　飛秋田來回含稅6千有找

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣虎航今(27)日10:00將開賣「2024冬季航班第三波促銷」,限兩天推優惠,單程未稅價799元起,其中台北-秋田單程未稅2,099元起、台 北-普吉島單程未稅2,699元起 (增班開賣)、台 北-高知3,099元起,而最低價則是台北/高雄-澳門單程未稅799元起。可預訂出發日期為2024年10月27日-2025年03月29日,冬季想出國,尤其到日本一賞雪國天地的民眾可把握。台灣虎航「2024冬季航班第三波開賣促銷」今(27)日 10:00開搶,優惠至8月28日的23:59止,可預訂出發日期為2024年10月27日-2025年03月29日。此次共有5個航線推促銷,包含台北-秋田單程未稅2,099元起、台北-普吉島單程未稅2,699元起 (增班開賣)、台北-高知3,099元起,而最低價則是台北/高雄-澳門單程未稅799元起。,不到6千就能飛一趟日本,相當實惠。至於國內已有大批粉絲的星宇航空,則因應中秋檔期,推出A350機上同款STARLUX 35香氛禮盒,已於星宇小舖及星宇航空形象門市正式開賣。 STARLUX 35香氛禮盒以” Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”為理念,鼓勵旅行者大膽作夢,訂下如奔向月球般遙遠的目標,即使沒有達成也將置身於浩瀚星塵中。內容物的精油及蠟燭為星宇航空A350機上同款木質基調香氛,前調帶有柑橘清新,中調是使人沉靜安心的皮革、烏木、廣藿香、檀香,後調的琥珀、麝香迷人淡雅,為這款融合煙燻及果香的香氛帶來獨特尾韻。禮盒內還附有由天然火山岩與鋁合金組成的熔岩球。